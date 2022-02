Den nye rundkjøringen på Sinnes: – Det er kun det at de kjører for fort

I helgen kjørte bil etter bil ut av veien i den nye rundkjøringen på Sinnes. Folk i Sirdal er delte om hvorvidt det er bilistene eller selve rundkjøringen som er problemet.

Elias Håvarstein Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg ser ikke noe galt med rundkjøringen, det er kun det at de kjører for fort, sier Bjarne Hareland.

Den 69 år gamle pensjonisten rydder snø fra parkeringsplassen utenfor «GP-en». Med seg i førerhuset har han den trofaste hunden Ronja. Han hjelper til når det trengs og får sett litt av hvert av trafikale uhell i Sirdal.

– Mye løgne byasser som kommer opp for å parkere, og kjører ut her, sier han.

Bjarne Hareland bor på Høle, men tar støtt og stadig turen til Sirdal for å hjelpe til å rydde bort de voldsomme snømengdene.

Hareland mener det i all hovedsak handler om å tilpasse farten i rundkjøringen.

– Skal ikke si så mye om det, men du ser mye løye ja.

Les også Sirdal fikk ny rund­kjøring, minst 100 biler kjørte ut fre­dag kveld

Ikke overrasket

– Den er smal og det er veldig mye sving på den.

Det sier Siri Fidjeland, som ikke er særlig overrasket over at det ble kaos i helgen. I den trafikkerte rundkjøringen møtes trafikken fra Hunnedalen og Tonstad. I fjor hadde bare Hunnedalsvegen over 500.000 passeringer.

– Jeg har av og til tenkt at den kommer litt brått på, sier Fidjeland.

Hun har ikke selv hatt problemer i rundkjøringen, men tror ikke sirdalsfolket skal tenke at det kun er besøkende som vil få trøbbel en kald kveld på glatta.

– Så jeg tror vi lokale ikke bare skal si at det er byassane som kjører dårlig, vi må kunne innrømme at vi sliter vi òg, sier hun.

Siri Fidjeland var ikke overrasket over at bilistene mistet veigrepet i helgen, og forstår at det er en vanskelig rundkjøring for mange.

I ettermiddagssola på Sinnes tar Alexander Levang (23) og Runar Tjørhom (25) seg en vaffelpause.

– Den har jo fått mye skryt, i hvert fall fra fylkeskommunen og Vegvesenet, så jeg henger meg på dem og sier er den er bra, sier Tjørhom

– Hva synes du selv?

– For min del går det fint i den, men det er mange som ikke er fornøyde. Så det er nok litt blandet.

Tjørhom jobber som tømrer og i skitrekket på Fidjeland og kjører daglig gjennom rundkjøringen. Han håper det kommer mye folk opp i vinterferien, og at trafikken vil flyte greit.

Ifølge Runar Tjørhom og Alexander Levang har «GP-en» verdens beste vafler.

– Siste helg mente de det ikke var nødvendig å strø i det hele tatt, så det svinger gjerne litt, men kanskje de har fått litt ny kompetanse, sier Tjørhom lurt.

Vil følge med

– Det er klart vi kan le litt av det, men når over hundre biler kjører galt, så må vi gjøre noen tiltak, sier Per Magne Hindersland, byggeleder og ansvarlig for Sirdalskontrakten i Agder fylkeskommune.

Derfor ble det mandag bestemt at det skal være lavere terskel for å strø i rundkjøringen. Hindersland sier de skal følge ekstra godt med.

– Spesielt på fredagene og søndagene vil vi følge med og være klare til å hive litt ekstra sand i selve rundkjøringen, sier han.

– Det er ingenting spesielt med rundkjøringen, den er helt tradisjonell.

Det sier Steinar Jakobsen, seksjonssjef for utbygging vei vest i Agder fylkeskommune, gir ytterligere innsikt i hvorfor så mange bilister suser ut av veibanen i den nye rundkjøringen.

– Det er en stor rundkjøring, og den ligger med sidehelling, for å si det sånn. Den er høyest der man kommer inn i rundkjøringa fra Rogaland, og lavest når man skal nordover i Sirdal. Dermed opplever man en liten nedoverbakke i første del av turen, og vil deretter gå over i det vi kaller for et tverrfall.

Han sier det ikke er planer om å endre rundkjøringen, men at de vil følge med på situasjonen.

– Det høres veldig bratt og skeivt ut, men det er snakk om to til tre prosent.