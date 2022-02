Gate i Stavanger sentrum stenges for trafikk i halvannet år

På grunn av arbeid med det nye rådhuset i Stavanger stenges Lars Hertervigs gate for biltrafikk fram til oktober 2024.

Lars Hertervigs gate

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Vi må dessverre stenge Lars Hertervigs gate for biltrafikk fra og med mars 2022 til oktober 2024, i forbindelse med riving og bygging av rådhuset», skriver Stavanger kommune i et nabovarsel mandag morgen.

Bakgrunnen for stengingen er altså det pågående arbeidet med rådhuset. Kommunen har i det lengste forsøkt å holde gateløpet åpent, men innser nå at området må stenges med det første.

«I arbeidet med å rehabilitere rådhuset har vi hatt som mål å kunne holde Lars Hertervigs gate åpen for trafikk under rivningsperioden. Det har var svært trangt og utfordrende for entreprenørene, men vi har klart til nå å holde gateløpet åpent. Planen var å kunne holde veien åpen for trafikk til

mobilkran må reises på området, sommeren 2022.

Underveis i rivingsarbeidet ble det klart at den delen av rådhuset som vender mot Lars Hertervigs gate, lavblokken, ikke kan bevares, men må rives. Det vil dessverre kreve mer plass til blant annet gravemaskiner og søppelcontainere. Dermed må veien stenges allerede i mars i år» heter det i varslet som har gått ut til berørte naboer.

Stengingen vil dermed vare fra begynnelsen av mars 2022 til byggeprosjektet er over, etter planen i oktober 2024. Kjørende som skal til Herbarium, Posten, Boots apotek, kommunens garasjer og bygg, og andre

kontorlokaler i området, får atkomst via Løkkeveien. Omkjøringen vil bli skiltet, skriver kommunen.

Lars Hertervigs gate forbi rådhuset vil fortsatt være åpent for gående og syklister.