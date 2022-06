Budbilsjåfør dømt etter å ha kjørt ulovlig i flere år

I Sør-Rogaland tingrett ble han frifunnet, men i Gulating lagmannsrett ble han dømt. Nå vurderer budbilsjåføren å ta saken helt til Høyesterett.

I retten sa 33-åringen at han og hans kolleger i løpet av to-tre år hadde blitt stanset over 2000 ganger av politiet, og at han bortsett fra noen få ganger fikk kjøre videre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp