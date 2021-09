Hvert løp koster dem 30.000 til 40.000 kroner, men de elsker rallycross

Ove Gravdal og Stian Søsæther diskuterer spennende skruer og den slags som gutter finner særdeles interessant.

Stian Søsæther og Ove Gravdal har kjørt fem NM-runder i 2021. Dekkbudsjettet alene er på 16.000 kroner per løp. Nå forteller de to rallykjørerne om alt som må til for å holde seg på topp innenfor rallycross.

