Sykkelritt sperret beboere inne i timevis i helgen

Mens syklister kjører Norgescup landevei på Sviland i Sandnes, er beboere og gårdbrukere i området i praksis innesperret i Søredalen i flere timer daglig på grunn av stengt vei.

Trafikkreguleringen betyr at veien er helt stengt for andre enn syklistene i flere timer.

I helgen har Tour des Fjords AS og Sandnes sykkelklubb arrangert sykkelrittet Norgescup landevei på Sviland i Sandnes. Løypetraseen er en rundløype. I noen tidsrom, rundt 3 timer både lørdag og søndag, er veien stengt i begge retninger. Under resten av arrangementet er traseen enveisregulert.

Både rittleder Fredrik Galta, politiet og Aftenbladet har mottatt flere frustrerte henvendelser fra beboere i området.

Kristin Egeland bor i Søredalen, langs traseen som er stengt i tre timer begge dagene.

– Problemet for oss er at vi ikke har noen alternativ vei å komme oss ut. Her finnes innen omkjøringsmuligheter. Dermed er vi i praksis innesperret i disse timene.

Torsdag fant hun nabovarselet i postkassen, som ikke tømmes daglig. Da innså hun at sykkelrittet medførte full stenging av veien noen timer både lørdag og søndag.

– Siden jeg skulle være alene med barna denne helgen og vi hadde planer lørdag, valgte jeg å overnatte hos min søster fra fredag til lørdag.

Hun kjørte hjemover igjen da traseen var åpnet for enveiskjøring. Det ble en lang omvei via Oltedal for å komme seg hjem.

Dette nabovarselet ble puttet i berørte beboeres postkasser en snau uke før sykkelrittet Norgescup Landevei på Sviland denne helgen.

– Underveis så jeg ikke ett eneste skilt som hadde merket for «enveiskjøring». I tillegg kom det kjørende biler i motsatt kjøreretning. Det var veldig forvirrende, sier Egeland.

Hun synes det er rart at Statens vegvesen har gitt tillatelse til disse stengningene.

– Folk skal jo i konfirmasjoner og barnedåp i helgen, og noen skal på jobb. Hva gjør man da?

Hun har også snakket med flere naboer som sier at de ikke har mottatt nabovarselet fra arrangøren.

Gårdbruker brøt sperringen

Også Karl Johan Seldal i Søredalen er irritert. Selv er han gårdbruker, og har eiendom på begge sider av veien.

– Jeg kunne ikke engang krysse veien for å komme til min egen eiendom. All form for transport på gården stoppet fullstendig opp mens løypa var helt stengt. Lørdag holdt sykkelrittet veien stengt utover den annonserte tiden mellom klokken 08.40 og 10.30. Da veien ikke ble åpnet klokken 10.30, ringte jeg politiet, som sa at rittet bare hadde fått tillatelse til stengning klokken 10.30. Så klokken 10.45 kjørte jeg bare ut og brøt sperringen selv, sier Seldal.

Gårdbruker Karl Johan Seldal var utestengt fra deler av sin egen eiendom både lørdag og søndag.

Seldal var en av dem som fikk nabovarselet om stengning av veien i postkassen.

– Flere av de naboene jeg har snakket med har ikke mottatt noe nabovarsel, sier Seldal.

Rittleder forstår frustrasjonen, men ...

Sykkelrittet ble arrangert også i fjor i samme traseen, men rittleder Fredrik Galta sier at han i år har mottatt flere henvendelser fra frustrerte beboere på telefon enn tidligere.

– Antakelig fordi telefonnummeret mitt sto på nabovarselet, sier han.

– Jeg fikk blant annet telefoner fra gårdbrukere som truet med å kjøre ut i veien med traktor mens rittet pågikk. Jeg forstår frustrasjonen til beboerne, men vår jobb er først og fremst å ivareta sikkerheten til syklistene. Så det oppfattet jeg som truende, sier Galta.

Han sier nabovarslene ble lagt i alle husstandenes postkasser en uke før sykkelrittet.

– Så vidt vi vet, ble de utdelt til alle. Men om noen sier de ikke har mottatt nabovarsel, kan vi ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning, sier Galta.

– Hvorfor møtte Egeland biler i motsatt kjøreretning når hele traseen skulle være enveiskjørt?

– Vi opererte med en flytende trafikkavvikling. Biler som kom i motsatt kjøreretning ble stoppet om de hindret sykkelrittet, og fikk kjøre når kjørebanen var fri for syklister, sier Galta.

– Hvorfor må sykkelrittet arrangeres i en rundløype, når den får så store konsekvenser for beboere og gårdbrukere?

– Om vi skulle hatt en løype som gikk fra A til B, måtte vi hatt 300 vakter, noe som hadde vært umulig å få til. Med denne løypen greide vi oss med 30 vakter, sier Galta.

Rittlederen har i år mottatt flere henvendelser fra frustrerte beboere enn tidligere.

– Få ble rammet, sier veivesenet

Sykkelrittet og løypen ble godkjent av Statens vegvesen etter søknad på forhånd.

– Når vi får søknader om stenging av veier i forbindelse med sykkelritt og andre arrangementer, vurderer vi alltid konsekvensene for berørte. I dette tilfellet er det ikke så mange som blir berørt. Alle veistengninger får konsekvenser for noen. Så denne stengningen ble ikke vurdert som så ekstraordinær at den krevde ekstraordinære tiltak, sier seksjonssjef Bjarte Børtveit i transportforvaltning Vest 2 i Statens vegvesen.

Han understreker at det er arrangøren av rittet som er ansvarlig for all informasjon, nabovarsler og skilting i forbindelse med rittet.