Se forslagene: Her blir det kirke og rådhus i samme bygg

Kommunehuset og kirken er tenkt som en liten landsby med varierte bygg og møteplasser, og der kirken dras mer fram mot Solavegen. Dagens rådhus ligger til høyre med gras på taket.

Fire arkitektkontor har levert disse forslagene til historiens største enkeltinvestering for Klepp kommune, et bygg for alle, tidligere kalkulert til 420 millioner kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden