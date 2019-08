Vil ta «timeout» i et halvt år for alt som skal skje i regionens nye navle på Jæren

Alt skal landes på den bortgjemte plassen i grenseområdet mellom Sandnes, Klepp og Time.

Men planene er så store og så mange at hele området må settes på vent i minst et halvt år, lyder innstillingen til Time formannskap 3. september.

Saken er forankret i dialog både med Rogaland fylkeskommune, fylkesmannen, Klepp kommune, Statens vegvesen, de private aktørene i området og kommunens styringsgruppe for kommuneplanen.

Alle ser nå at det ikke er mulig å gå videre uten at alle planene blir samordnet.

Bomringen er død, men Jærens viktigste vei bygges i biter – uten plan

Store verdier og veier står på spill

Dessuten har det haglet inn med innsigelser mye fordi plan møter plan, som igjen kan føre til at områder blir båndlagt i kanskje 15 år på grunn av veier som kanskje aldri blir bygget.

I potten ligger blant annet ny hovedvei fra Ganddal til E39 og ny omkjøringsvei til Kvernaland.

– Ingen vil ha veier. Ingen vil ha kraftlinjer. Slik er det også her. Vi vil helst ha fred, sa en av grunneierne, Bjarne Kalberg.

Han får Norges nye strøm-motorvei gjennom gården

Det var i desember 2016. Da var plassen hans utpekt som regionens nye strømbase. Kalberg skal ta imot Lyseløypa, den 67 kilometer lange motorveien for strøm fra Lysebotn. Bare stasjonen med sikring rundt vil kreve en hel jærgård eller 207 dekar her på Kalberg. I tillegg kommer en serie med kraftlinjer inn og ut.

Ikke nok med det: Jæren er først ut i en gigantisk oppgradering av Lyses strømnett i Sandnes, Stavanger, Sola og Ryfylke. Det kan gi nye traseer med luftlinjer nær deg – og høyere, men færre master. Mange får sitt utspring fra nettopp fra Kalberg.

Dette spadestikket koster mer enn det nye sykehuset: 10 milliarder kroner

Kan dette milliardprosjektet sørge for to nye veier på Jæren?

Det blir altså lite fred å få for Bjarne Kalberg.

Arena for to nye veier

Etterpå er det også bestemt at plassen skal få Tverrforbindelsen, den nye hovedveien fra Godsterminalen i Sandnes til E39, der første del allerede er tatt i bruk uten den viktige forbindelsen videre. Veien ligger sist i bompengekøen for Bymiljøpakken og kan kanskje ikke bygges før om 15 år – fordi Jæren skrotet sin egen bompakke, der Tverrforbindelsen var det mest prioriterte prosjektet. Klepp og Time ville koble den sammen med en omkjøringsvei for Kverneland. Også den var tenkt via Kalberg. Nå har Statens vegvesen stoppet planleggingen fordi etaten ikke planleggere veier uten finansiering.

Sentrum for råstoff

Men siden planene ligger der, stopper de alle andre prosjekter. Både T Stangeland maskin og Veidekke driver store pukkverk her, og begge har søkt om store utvidelser for fortsatt å sørge for kortreist pukk til regionen. Nå stoppes alt fordi man ikke vet hvor ting landes. Utvidelser av andre næringsområder stoppes også, det er blant annet interesse for å etablere et datasenter fordi det får så kort vei til den nye strømbasen.

Her når Stangeland Maskin snart ned til havoverflaten inne på Jæren

Heller dialog enn kamp om innsigelser

I saken blir det sterkt poengtert at området er viktig for nærings- og infrastrukturene ikke bare for Time kommune, men for regionen. Derfor foreslås det en «timeout» i planprosessen, der man invitere til dialog alle involverte parter.

– Målet vil være å finne en planløsning som alle kan enes om, heller enn å ha dialog om de foreliggende innsigelsene med myndighetene, heter det i innstillingen til det siste møtet i Time formannskap før valget.

Håpet er at resten av arealdelen kan behandles og vedtas før jul.