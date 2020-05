Nå slår Marie alarm igjen, tror ikke hun er for seint ute for en ny, politisk snuoperasjon

Det kunne ikke bli tunnel for Fv. 44 under Kleppeloen. Fjellet var for dårlig, prisen var for høy. Men Marie Storhaug ga seg ikke. Nå går hun igjen til kamp for naturperlen - og viser til Sandnes.