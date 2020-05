Fikk seks døgndoser LAR-medisiner, ble funnet død

Som konsekvens av koronapandemien fikk kvinnen utdelt seks døgndoser LAR-medisiner samtidig, i stedet for én dose per dag. Nå er det mistanke om at hun døde av overdose.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da kvinnen i 50-årene ble funnet død i sin kommunale leilighet under starten på koronakrisen i mars, ble 113 ringt og ambulanse kom til stedet. Men livet sto ikke til å redde. (Illustrasjonsbilde.) Foto: Pål Christensen

Dette er etter hva Aftenbladet kjenner til det første mulige overdosedødsfallet som knyttes til tiltak som følge av koronakrisen i Norge.

– Det finnes ikke noe fortløpende tilgjengelig system nasjonalt for rapportering av overdosedødsfall, heller ikke under koronakrisen. Men jeg er ikke kjent med at et overdosedødsfall så langt er blitt knyttet til koronakrisen, sier en av Norges fremste forskere på overdosedødsfall, Thomas Clausen, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo.

Fikk store LAR-doser på døra

Brukerorganisasjoner har i lengre tid advart om at myndighetenes ulike tiltak for å hindre smitte blant rusavhengige, kan føre til dødsfall.

Nå har Fylkesmannen i Rogaland opprettet tilsynssak mot Helse Stavanger og Stavanger kommune etter at en kvinne i 50-årene døde i slutten av mars i år.

Bakgrunnen er at LAR, den legemiddelassisterte rehabiliteringstjenesten i Helse Stavanger, endret rutinene etter koronautbruddet i mars. Flesteparten av deres rundt 550 LAR-pasienter i Rogaland gikk da fra å måtte hente sine medisiner daglig, til å få hjemlevert LAR-medisiner for én uke om gangen. Dermed fikk pasientene plutselig et stort ansvar: de skulle selv administrere sin egen medisinering.

Kvinnen i 50-årene fikk i tråd med den nye rutinen utdelt seks LAR-brukerdoser på én gang. Ved siden av mottok hun andre medisiner, samt at hun hadde et kjent rusmisbruk.

I etterkant av at hun fikk LAR-medisinene ble hun funnet livløs i sin egen kommunale leilighet.

113 ble ringt og ambulanse kom, men livet sto ikke til å redde.

«Det er mistanke om at pasienten døde av overdose,» skriver Statens helsetilsyn, som ba fylkesmannen vurdere å opprette tilsynssak.

Det var Stavanger kommune som rutinemessig varslet om dødsfallet som en uventet hendelse til Helsetilsynet.

Fra fysiske møter til telefon

Samtidig som LAR endret sine utdelingsrutiner, endret også Stavanger kommune sin oppfølging av rusavhengige, deriblant LAR-pasienter.

Særlig folk med kombinasjonen alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse, såkalt ROP-pasienter, er utpekt som en risikogruppe under pandemien.

For mange av disse gikk kommunen fra fysisk oppfølging i hjemmene deres, til telefonisk kontakt. Også dette for å hindre smitte.

Sissel Kjøde, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Rogaland, skal nå granske saken. Hun skal blant annet finne ut om kvinnen fikk gode og forsvarlige tjenester.

– Vurderte de kvinnens behov?

– Både LAR og kommunen har et handlingsrom, selv om de har fått føringer og retningslinjer fra sentrale myndigheter. Spørsmålet er: Gjorde de noen individuelle vurderinger av kvinnens behov? spør Kjøde.

– Hvordan informerte de henne om de nye rutinene og om hennes rettigheter? Fikk de bekreftet at hun forsto informasjonen hun fikk? Var det grunn til å være bekymret for henne, ut fra de nye rammene som ble trukket opp? Slike spørsmål ønsker vi svar på, sier Kjøde til Aftenbladet.

Hun minner om at ROP-pasienter er definert som en risikogruppe under koronakrisen.

– Det er en sårbar gruppe som ikke roper høyt, og som ofte unndrar seg hjelp. Det er viktig at vi ser nøye på hvordan de ivaretas under koronakrisen.

Rutineendringer etter dødsfall?

Fylkesmannen ønsker også svar på hvorvidt dødsfallet allerede har ført til endringer når det gjelder besøk og utdeling av medisiner. LAR Helse Stavanger skal svare innen tirsdag neste uke, mens Stavanger kommune har fått forlenget svarfristen til 5. juni.

Randi Mobæk, avdelingssjef for avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Helse Stavanger, vil ikke kommentere dødsfallet før fylkesmannen har konkludert. Men hun bekrefter at de mot slutten av mars gikk over til et hovedopplegg der LAR-pasientene selv administrerer sine medisiner for én uke om gangen.

– Grunnen til at vi endret rutinen for utdeling, var nettopp at folk ikke skulle måtte komme til utdelingsstedene og risikere å bli smittet av våre ansatte eller andre pasienter.

Randi Mobæk, avdelingssjef for avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Helse Stavanger, Foto: Jon Ingemundsen

Mobæk sier de vurderte for hver pasient om det var forsvarlig å endre rutinen.

– Vi er alltid bekymret

De har ikke foretatt noen endring av det nye opplegget under koronakrisen.

– Men vi har strammet inn for enkeltpersoner der det har vært fare for overdose eller at rutineendringen har gått ut over deres fysiske og psykiske helse. Da har vi tatt vekk selvadministreringen og gått tilbake til vanlig henteordning, sier Mobæk.

– Så dere er ikke bekymret for at økt selvadministrering av medikamenter har ført til økt risiko?

– Vi er alltid bekymret for at det vi gjør kan skade folk. Men vi har ikke merket noen forverring. Tvert imot er vi overrasket over hvor bra det er gått. Ingen er rapportert smittet. Og flere pasienter kommer i behandling. Men vi er ikke naive. Vi må passe på og følge opp pasientene, sier Mobæk.

Neppe økt selvmordsrisiko

Kvinnen i 50-årene bodde altså i en kommunal bolig med oppfølging fra kommunens miljøtjeneste. Hun mottok også helse- og omsorgstjenester. Statens helsetilsyn påpeker at «pasienten hadde helseutfordringer av langvarig og sammensatt karakter», men understreker samtidig: kvinnen var ikke vurdert til å ha forhøyet risiko for selvmord.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune Foto: Anders Minge

– Ble orientert

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, ønsker ikke å kommentere dødsfallet før fylkesmannen har konkludert.

Fosse sier at Helse Stavanger orienterte kommunen om rutineendringen.

– Vi var ikke involvert før beslutningen ble fattet, så langt jeg har oversikt, sier Fosse.

Vurderte hver enkelt

Hun forteller at på institusjoner, i hjemmesykepleie og i bofellesskap måtte kommunen ha én til én-kontakt selv under koronakrisen.

– Men på alle andre områder var hovedregelen at man så langt som mulig skulle unngå dette. Da brukte vi i stedet telefon, video og unntaksvis møter utendørs, sier Fosse.

Miljøtjenesten i kommunen følger opp 200 brukere.

– Vi gikk gjennom disse for å vurdere hvilken type oppfølging de skulle få og om det var noen vi måtte være spesielt oppmerksomme på. Disse individuelle vurderingene ble opprettholdt gjennom hele perioden, sier Fosse.

– Telefon er ikke like godt som et hjemmebesøk, men de ansatte har vist stor profesjonalitet og omtanke. Det var en krevende avgjørelse, for vi vet at brukerne har behov for å treffe sine kontaktpersoner. Men når samfunnet stengte ned var det ikke vanskelig. Det var det vi måtte gjøre, sier Fosse.

Den avdøde kvinnens pårørende er kjent med at Aftenbladet omtaler dødsfallet.

