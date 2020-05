Dalane Tidende og Jærbladet flyttar måndagsavisa til tysdag

– Me har permittert deler av arbeidsstokken, og no må me gjera meir, dessverre, skriv redaktør i Jærbladet, Kirsten Marie Myklebust.

Redaktør i Jærbladet, Kirsten Marie Myklebust. Foto: Jonas Haarr Friestad

På avisa si nettside, skriv redaktøren at måndagsavisa no blir flytta til tysdag:

– Frå og med 19. mai får du Jærbladet tysdag, onsdag og fredag. Det vil spara oss for mykje helgearbeid i deler av mediehuset, og gjer at avisa sparer kostnader.

Ho skriv at alle journalistane framleis er i jobb, og at dei framleis vil vere det.

– Eg håper på forståing for den vanskelege situasjonen koronakrisa har sett oss i, skriv redaktøren.

Alise Lea Tiller er redaktør i Dalane Tidende. Foto: Pernille Filippa Pettersen

Dalane Tidende permitterer

Også Dalane Tidende ser seg nøydd å gjere same grep.

Måndagsavisa skal kome på tysdagar, frå og med 19. mai, seier redaktør Alise Lea Tiller i Dalane Tidende til eiga avis.

– Lesarane våre er vande med at Dalane Tidende kjem ut måndag, onsdag og fredag. No blir det ikkje slik i ei periode, seier ho.

Det er eit tiltak for å kutte kostnader. I mars og april låg annonseinntektene på om lag halvparten av budsjetterte inntekter frå annonsesal. Tiller forventar at mai òg blir ein tøff månad. Å gi ut avis på tysdagar er mindre kostbart enn å gi ut avisa på måndagar, sidan måndagsavisa omfattar meir helgearbeid.

Dei har tre medarbeidarar i marknadsavdelinga som er permitterte heilt eller delvis. Frå og med 18. mai blir tre tilsette i grafisk avdeling permitterte i 50 prosent.

Også Avisen Agder i Flekkefjord flyttar måndagsavisa til tysdag frå 19. mai.