Utenlandshallen på Sola har bare ett bagasjebånd i sommer

En familie som ankom Sola flyplass fra Frankrike natt til lørdag 12. juli, opplevde å måtte vente på bagasjen i over 50 minutter. De fikk beskjed om at årsaken var at utenlandshallen måtte greie seg med bare ett bagasjebånd istedenfor to i hele sommer.

– Det stemmer. Årsaken er rett og slett at vi på grunn av ombyggingsarbeidene som pågår ikke har plass til å ha to bagasjebånd i drift. Og siden byggearbeidene har tatt lengre tid enn planlagt, så vi ikke noen annen utvei for sommeren, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Stavanger Lufthavn Sola.

Tom Haga/Avinor

Hun understreker at dette så langt ikke har medført noen store problemer med lang ventetid for flypassasjerene.

– Det er noen tidspunkt på døgnet da det kan lande mange utenlandsfly samtidig, og da kan det bli litt rush på bagasjebåndene. Men vanligvis går dette helt fint. Den aktuelle kvelden i forrige uke er faktisk den eneste gangen vi hittil har hatt problemer som har medført lang ventetid på bagasjen. Og da hadde vi en stans i bagasjebåndet, sier Sigmundstad.

Først i september, når ombyggingsarbeidene i utenlandshallen etter planen skal være ferdige, blir det igjen to bagasjebånd.