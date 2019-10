Kvia-saken: Dyster stemning under befaring på byggetomten

Tirsdag møttes Eigersund, Kvia as og underleverandører på tomten til Eigerøy skole. Kommunen ba Kvia møte til en såkalt registreringsforretning. Det gjøres når det er to parter som skal bli enige om hva som er gjort og ikke er gjort i en byggesak. Det vil danne grunnlag for selskapene som i neste omgang skal legge inn nytt anbud for å bygge ferdig skolen.

Befaringen

Hele 24 personer møtte opp på byggeplassen. Kommunens innleide prosjektleder Jannicke Bergh ledet det hele. Bergh jobber til daglig fra en adresse i Lørenskog.

– Planen er å gå inn sammen, sa hun.

Flokken, som stort sett besto av advokater, Kviafolk og Kvias underleverandører, gikk en runde og så på de uferdige byggene.

– Dere må si hva vi skal se etter som er dårlig. Det er veldig vanskelig for oss å gå rundt her med røntgensyn, sa John Magne Fenne. Han bistår Kvia i saken.

– Vi går en runde så tar vi det etterpå, svarte Jannicke Bergh.

– Helt horribelt. Jeg har aldri vært med på noe lignende, sa John Magne Fenne mens flokken ble ledet rundt på tomten. Flere av deltakerne beskrev stemningen som dyster; «begravelsesfølge» og «jeg blir helt oppgitt» ble det hvisket.

Amper stemning

I slike sammenhenger skal det settes opp en protokoll på plassen. Prosjektledelsen hadde reservert rom i rådhuset til dette. Det fikk Kvias advokat til å reagere. Han mente det måtte gjøres der de kunne se hva det var snakk om, men møtet endte likevel i rådhuset. Stemningen var på dette tidspunktet på grensen til å kunne kalles amper.

Her ga kommunens og prosjektlederens advokater beskjed om at Aftenbladet ikke slapp inn. Alle videre kommunikasjon skulle skje via kommunikasjonsansvarlig Leif Broch. Den samme beskjeden ble gitt av prosjektleder Jannicke Bergh.

Ny anbudsrunde

Hvor står så saken? Eigersund har hevet kontrakten med Kvia as til en verdi av 161 millioner kroner. Kvias advokat Kristoffer Lerum sier at saken trolig havner i retten. Det er antydet en erstatning i størrelsesorden 40 millioner. Kommunen sier de vurderer motsøksmål.

Opprinnelig håpet foreldrene på Eigerøy skolestart høsten 2020. Nå tyder mye på at skolen neppe kommer i gang før høsten 2021.

Fremskrittspartiet vurderte å be om ekstraordinært kommunestyre om skolesaken, men nå sier leder May Helen Ervik at de har tillit til at rådmannen informerer hvis det er noe spesielt og at de venter til møtet 4. november.

Arnt Olav Klippenberg

Blir dyrere

Det store spørsmålet nå er om noen kommer til å legge inn anbud på å fullføre skolen. Kommunen sendte fredag ut varsel om at anbud var under veis.

Jarle Aakre er daglig leder i SV Betong i Sandnes, en av de store aktørene i markedet. Sammen med Hellvik Hus havnet SV Betong på andre plass den gang Kvia as ble tildelt kontrakten for Eigerøy skole. Han kaller tvistesaken trist og lei for alle parter

– Skal du legge inn en pris på noe andre har jobbet med, må det ofte legges inn en margin for ekstra usikkerhet. Uansett hva som skjer, blir det som regel bare tapere i en slik konflikt. Prosjektet kommer til å dra ut i tid og det kommer til å bli dyrere, sier Aakre og legger til. - Det beste hadde nok vært om Kvia kom inn igjen.

Innleid konsulent

Han forteller at når entreprenører går inn i slike prosjekter, tar alle en risiko. Det handler derfor om å få mest mulig forutsigbarhet . Til mer forutsigbarhet det er i et prosjekt, til lettere er det å legge inn en god pris. I dette tilfellet vet han ikke hvor forutsigbart det blir å overta et prosjekt etter andre.

– Det er ikke til å underslå at mye handler om mennesker og personlig kjemi. I dette tilfellet er det inne en innleid konsulent som jeg ikke kjenner. Uten godt samarbeid taper både byggherre og entreprenør. Begge har ansvar her, sier Jarle Aakre er daglig leder i SV Betong i Sandnes.

Konsulenten Aakre sikter til er Jannicke Bergh. Hun jobber med adresse i Lørenskog.