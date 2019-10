Kan denne skumle typen løfte Orremessa etter 50 år som bygdas nasjonaldag?

Men slapp av. Det skal fortsatt serveres 1000 middager med komle, knadd av kraftige mannfolk-hender. Det siste er viktig både for smak og tyngde i måltidet, ifølge Johannes Lokøy, den tidligere ambulansesjefen på Sus som er ansvarlig for denne dugnaden.

Og det skal fortsatt bli bøttesalg av blant annet blomkål, gulrot, brokkoli og poteter, hentet gratis hos alle produsentene som bor rundt Norges grønnsak hovedstad. De holder sine lagre åpne hele helgen for påfyll, slik at Orremessa som vanlig kan friste med særdeles kortreiste og ferske varer til bøttesalget. I år har komiteen også bestilt en ny grønsak, gresskar.

Ny nisje?

-Dette er både nytt og uvant for meg, sier Sigmund Vik.

Han er til daglig melkebonde. Men sammen med Roar Grødeland, Sp-politikeren i Klepp, ble han spurt om å dyrke det kjente oransje innslaget for den nye Halloween-satsingen. I over et år har han planlagt leveransen. I fjor hadde han ti planter, i år har 1200 stått i jorda. Hver plante kan gi fra null til seks gresskar

Geir Sveen

Geir Sveen

– De er bare dyrket for messa, men hvis det blir et marked, kan det kanskje bli en ny nisje for gården, sier Vik.

Men det ble mye mer arbeid enn han hadde tenkt. Fire voksne brukte fem timer på innhøstingen, men så veier et gresskar fra 4 til 15 kilo. Han måtte også rådføre seg med eksperter, særlig da høsten satte inn med mye regn. Rådet var at avlingen måtte reddes og lagres for modning i et utrangert drivhus, men da var mange grønne, og er de grønne, tåler de lite. Nå blir noen oransje og noen grønne lagt fram både for salg og for utskjæring i det 200 kvadratmeter store, spesiallagde Halloween-teltet.

Geir Sveen

Geir Sveen

Måtte fornye seg

– Etter 50 år med Orremessa, var vi nødt for å finne på noe nytt, forklarer messas nye ildsjel Johnny Rosland, mens dugnadsgjengen legger siste hånd på en ny verden med skrekk og gru, etter amerikansk mønster.

De har vært på løer og hentet gamle ting og saker, de har besøkt gjenbruks- butikker og de har handlet på nett for å få nok effekter til en Haloween-vandring i mørke ganger, der elever fra skolen er leid inn for å skremme folk. Det hjelper også at Halloween-sjefen Frode Rosland er elektriker og kan by på lys, lys og røyk som i Hollywood.

I fjor brukte nordmenn 285 millioner på Halloween. Til sammenligning fikk årets TV-aksjon inn 218 millioner

Helge Tverdal (45) har laget et «halloween-museum» hjemme: – Jeg har nok brukt et sted mellom 30.000 og 40.000 kroner

– Det kan være delte meninger om Haloween, men det er kommet for å bli. Lignende løyper er prøvd ut med hell mange steder, også her i fylket, og vi tenkte at hvis vi skaper noe kjekt for barna, kommer også de voksne, sier Johnny Rosland.

Geir Sveen

Geir Sveen

Har skapt identitet i 50 år

Målet er at messa skal leve videre i mange nye år. Den har i alle år satt Orre på kartet, og sørget blant annet for at bygda fikk landets første fotballhall innendørs. Messa har finansiert det meste som har skjedde i og rundt Orre samfunnshus, som igjen er eid av alle lag og organisasjoner i bygda.

I år er inngangen til utstillingen gratis for 50 års jubileet, men det tas betaling for å gå en tur i Halloween-løypa. I tillegg er hele bygda invitert til middag og fest med dansemusikk på lørdagskvelden. Også det er et gratis arrangement når bygda skal feire seg selv.

