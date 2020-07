Borgli: - Det virker som om målet er å ta knekken på privat ferje

MF «Utne» er satt inn som reserveferje i Høgsfjordsambandet. Sambandet mellom Lauvvik og Oanes drives av Boreal Sjø. Her på vei inn til Oanes. Foto: Pål Christensen

– Det virker som målet er å ta knekken på et sårt privat ferjesamband, sier Pål Morten Borgli (Frp). – Det vil ikke være naturlig for staten å bidra med midler til å opprettholde et ferjesamband vi nylig har lagt ned, svarer statssekretær John-Ragnar Aarset (H).