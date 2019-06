Søstre fra Brasil:- Dypt rørte over mottakelsen på Jæren

Vakre Ogna. Sommerkledd i grønt. En frisk vind står inn fra havet og tar med seg lukt av tang. I 2019 er det nesten uvirkelig å tenke tilbake på ognabuen Ludwig Melzer og hans skjebne. Melzer kom fra Bøhmen. Han var utdannet kjemiingeniør og fikk jobb som driftsleder på fabrikken som drev med tare- og korkindustri.

Snart ble han kompis med Christian Nielsen som drev Jæren Elektrisitetsverk. Han ble invitert med på alt fra bryllup til hytteturer. Ludwig var en flink og populær mann på Ogna, men han hadde en feil. Han var jøde. Det brydde ingen seg om på Ogna og minst av alle, familien Nielsen. Det gjorde derimot lensmannen i Egersund, og en oktoberdag i 1942 dukket han opp i fabrikken. Én måned seinere ble 529 jøder sendt med DS «Donau» fra Oslo. Ombord var Melzer. Like etter ankomsten i Auschwitz, ble han gasset ihjel.

Barnebarn

Nesten hele slekta ble utryddet, men Ludwigs bror Max klarte å rømme til Brasil. Det er hans barnebarn Claudia og Barbara Heller som har tatt turen til Jæren. Det var Tone Aarestad som fant dem.

– Jeg fikk en epost fra Tone der hun fortalte om Ludwig. «Det stemmer ikke», svarte jeg. Ingen av oss kjente til dette. Men Tone ga seg ikke. Hun beviste at Ludwig virkelig er vår grandonkel. Nå er vi dypt takknemlige for det hun har gjort. Hun har gitt oss en ny familie, sier Claudia Heller. Hun og søsteren er lærere på universitetet.

Aarestad forteller at de har vært i hytta til familien Nielsen der Ludwig så ofte var på besøk.

– Det gjorde et sterkt inntrykk. Claudia og Barbara fikk et gammelt maleri som Christian Nielsen hadde malt av landskapet på Ogna. De fikk også drikke kaffe av den samme kaffekjelen som ble brukt under krigen.

Barbra Heller legger til:

– Mye var uforandret. Bildene hang der. Vi fikk til og med sitte på benken som Ludwig satt på. Jeg følte vi kom veldig nær grandonkelen vår. Vi kan ikke få takke familien Nielsen nok. Også deres etterkommere er utrolig varme mennesker.

Arnt Olav Klippenberg

Nitrist

Det finnes en nitrist scene i den beksvarte historien om Ludwig Melzer som likevel har en strime av lys i seg. Nielsenfamilien var motstandsfolk. De visste at Ludwig skulle fraktes med toget fra Egersund til Stavanger. Familien stilte opp på perrongen på Ogna. Da toget kjørte ut fra stasjonen, så de en hånd som forsiktig vinket. Etterpå gikk de hjem uten å snakke sammen. Barbariet som utspilte seg i Europa hadde nå vist sitt stygge ansikt også på fredelige Ogna.

Flere norske venner forsøkte å hjelpe ham. I månedene før han ble tatt, prøvde de å få ham til å flykte til Sverige. Det ville han ikke.

– Jeg tror han følte seg så trygg her blant venner på Ogna. Han var nok lei av flukt og trodde ikke det kunne skje noe her, sier Claudia Haller.

Han var jøde, men trodde han var trygg på Ogna

Det er Tone Aarestad, Hå kommune og historielaget som har fått søstrene til Norge. De bor hos Aarestad under oppholdet.

Det er lagt ned nesten 70.000 snublesteiner over hele Europa. De ligger på steder som kan knyttes til jøder som ble drept under krigen. Ludwig Melzer er den siste jøden fra Rogaland som får snublestein. Det er 15 andre steiner i fylket. Det er Jødisk Museum i Oslo som står bak snublestein-prosjektet.

– Denne saken viser hvor viktig det er å sette menneskeverdet høyt, sa ordfører Jonas Skrettingland i talen ved minnesteinen.