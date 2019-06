Disse 9-åringene skal lese hele sommeren

– Denne var skikkelig morsom. Jeg ga den fem stjerner, sier Shervin Moemeni.

Han vifter med et eksemplar av boka «Wilfred redder verden».

– Jeg har nettopp lest «Georgs magiske medisin» av Roald Dahl. Nå holder jeg på med en ganske kjekk en, sier Emil Egeland, og viser fram «Charlie og sjokoladefabrikken» av samme forfatter.

Nina Galvani holder på ned den andre boken i Harry Potter-serien.

– Jeg tok en pause da det ble skummelt. Men filmene er skumlere enn bøkene. Og jeg må lese boka før jeg får se filmen, sier hun.

Digital registrering

Det er lesetime på 3. trinn ved Porsholen skole. I biblioteket kryper 9-åringene opp i sofaen med hver sin bok. Mens noen leser «Harry Potter», har andre har valgt seg Sandnes-forfatter Bjørn Ingvaldsens bøker om fotballaget Froskene. Også Operasjons-serien til Jørn Lier Holst er populær.

Elevene har Chromebook-en lett tilgjengelig mens de leser. På den skal de registrerer bøkene. For tredje gang er de med på kampanjen Sommerles.no (Se faktaboks). Målet med kampanjen er å få elevene til å lese gjennom sommeren – for å opprettholde leseferdigheten.

– Kampanjen startet lørdag 1. juni. Allerede samme dag hadde mange av elevene registrert seg. De er ivrige, sier lærer Anne Mari Lauvsnes Nilsen.

Viktig med sommerlesing

Hun er ikke i tvil om at sommerlesing har en effekt.

– For flere år siden, som lærer i 1. klasse, erfarte jeg at noen elever rett og slett hadde glemt bokstaver i sommerferien. Det var nesten som å rykke tilbake til start igjen på høsten i 2. klasse, sier Nilsen.

Over tid har hun erfart hvor viktig det er at elevene leser om sommeren. Hennes elever på 3. trinn har deltatt på Sommerles.no de tre siste årene. Før det igjen, hadde skolen egne lesekampanjer for sommerferien.

– Mens noen elever blir grepet av tekst på et ark, fordi de har en indre motivasjon, trenger andre et ekstra puff for å gå i gang med lesingen. Vi ser at Sommerles får med seg mange av dem som i utgangspunktet ikke er så glade i å lese, sier Nilsen.

Emil Egeland er en av dem som vedgår at han ikke er noen stor lesehest.

– Men jeg leser mer når jeg kan legge det inn på Chromebook-en, sier han, før han vender oppmerksomheten tilbake til Roald Dahls sjokoladefabrikk.

Sommerles i lekse

På Porsholen gir de lesing på Sommerles.no i lekse i ukene før sommerferien. Slik sikrer de seg at alle elevene har en digital bruker og er i gang med å samle poeng før ferien starter.

Forskere og gründerne bak Sommerles trekker nettopp fram viktigheten av at læreren introduserer barna for den digitale lesekampanjen før ferien (se egen sak). Det kan være viktig for å nå nettopp dem som ikke har en egen motivasjon for å lese om sommeren.

I fjor leste elevene på 3. trinn på Porsholen i snitt 1000 sider i sommerferien.

– Nå har jeg lest 746 sider allerede før ferien, sier Emil Egeland – han som altså ikke egentlig er så glad i å lese.

Konkurrere med seg selv

Lærer Anne Mari Lauvsnes Nilsen påpeker at elevene kun konkurrere med seg selv, og at lærerne passer på trekke fram dem som har lest. Det gjør at flere ønsker å lese – og dermed bli sett.

– Det er utrolig viktig å lære seg å lese godt. Det gir elevene langt flere muligheter, sier hun.

Helene Haukø, biblioteksjef i Sandnes, forteller at per 10. juni har 1681 barn i Sandnes registrert seg til Sommerles, det er en økning på 300 fra samme tid i fjor. Trolig vil påmeldingen øke utover sommeren.

– Det er fantastisk at unger er så entusiastiske og vil bruke sommeren til å lese, sier Haukø.