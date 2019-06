– Det skal så lite til, et par skeive kommentarer er nok til å knuse et hjerte

Les saken: Den enestående Lise

Før Lise ble født visste foreldrene ingenting. Og fødselen var å betegne som en drømmefødsel. Ganespalte gjorde at jordmoren valgte å tilkalle en barnelege for nærmere undersøkelser.

«Jeg stusser litt på haken, hun har litt små ører». Ordene og måten legen ordlegger seg på, skaper et følelsesmessig kaos for pappa Hans Marius. På et øyeblikk går det opp for ham at deres tredje barn ikke er som alle andre.

Rolf og Gretha (80) har vært gift i 60 år. De mener én ting er avgjørende for å bevare gnisten i forholdet

Les saken: Møt tre diamantbryllupspar - de virkelige kjærlighetsekspertene

Det er 62 år siden det sa «pang» da Rolf Skofsrud møtte Gretha på en fest. Nå deler de og to andre par sine kjærlighetstips med Aftenposten lesere.

De vet at Emma stiller seg på en bro i kveld. Ingen stanser henne før hun går ut

Les saken: Hvem kan redde Emma?

10. april 2018. En dypt fortvilet jente står med hodet bøyd mot rekkverket. Tre forskremte bilister står rundt henne på en bro i Trondheim. De har nettopp løftet henne ned og i sikkerhet.

Hjelperne vet ikke hvem den fortvilte jenten er. Men det vet nødetatene som er på vei.

De siste fire årene har politiet hatt 1800 oppdrag knyttet til jenten.

Kommentar: Noen har au pair, andre mister AAP

NTB Scanpix

Les saken: Hvem kan redde Emma?

For noen blir hverdagen vanskeligere når UDI utviser au pair-en. Andre sliter mye mer når NAV tar AAP-en, skriver kommentator Sven Egil Omdal.

«Barne- og familieministeren vil fortelle oss hvordan familiene nå skal få «tillit, fleksibilitet og valgfrihet», noe de tydeligvis har savnet hittil.

Men hvordan går det med fleksibiliteten hvis familiens 29 år gamle sønn må flytte tilbake på gutterommet fordi han er blitt fratatt arbeidsavklaringspengene (AAP)?»

Trumps USA: Jakten på den amerikanske sjelen

Jarle Aasland

Les saken: En reise i Trumps USA

Trumps Amerika, og folkene som bor der, kan av og til være vanskelige å forstå. Aftenbladets reportere har gjort et ærlig forsøk - og kjørt over 4000 kilometer i et land fullt av motsetninger.

– Vi europeere kan ofte være fordomsfulle, vi flirer av amerikanerne og Donalds Trumps tilhengere. Men her møtte vi reflekterte folk som argumenterer veldig godt for hvorfor de stemte på ham for to år siden. Det er interessant, og viktig, å høre hvordan de tenker, hvordan deres verdensbilde er, sier fotograf Jarle Aasland. Sammen med journalist Arild I. Olsson har han reist rundt i USA på jakt på den amerikanske sjelen.