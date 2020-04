Finvær og kjøttsalg hos Jæder skapte køkaos på E39

Tirsdag var det lange køer på E39 fra Ålgård til Skurve. Mange biler skal til Jæder for å handle kjøttvarer. 200 biler sto klar før selve salget startet.

Lange køer på E39 tirsdag formiddag. Foto: Ove Heimsvik

Politipatruljen melder at hovedårsaken til kødannelsen er at et kjøttutsalg har tiltrukket seg en del kunder. Politiet jobber med å løse opp trafikken på stedet, melder politiet klokken 11.27.

– Det er en trafikkomlegging i området rundt Skurve. Dette kombinert med finvær, påskeferie og kjøttsalg hos Jæder, fører til stillegående trafikk på E39 fra Ålgård til Skurve, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Han ber folk smøre seg med tålmodighet.

– Køen løser seg opp forbi Skurve, så det er bare å ta tiden til hjelp, råder operasjonsleder.

Aftenbladet fikk tirsdag formiddag melding fra bilister som forteller at de har stått opp mot en time i nesten stillestående kø på E39 mot Skurve.

Salgssjef Odd-Arne Tjåland hos Jæder sier at de gjør det de kan for å få kjøttkundene ut av køen på E39.

– Det står en mann på E39 for å dirigere kundene ut av køen og inn på parkeringsplassen nedenfor Jæder. Deretter loser vi dem videre opp mot bygget. Vi kjører danskebåt-taktikken med fem rekker inn på området, forteller Tjåland, som selv står og slipper inn rekke for rekke frem til selve utsalget.

Køen av biler som vil kjøpe kjøttvarer hos Jæder. Foto: Kenneth Hylland Bassan

Kenneth Hylland Bassan skulle stikke innom for å sikre seg hamburgere og kyllingfilet hos Jæder. Det ble mildt sagt kaotisk. Foto: Kenneth Hylland Bassan

Salgssjefen hos Jæder innrømmer at pågangen er langt større enn forventet.

– Vi hadde ikke drømt om at det skulle komme så mye folk. Det var nok 200 biler allerede før vi åpnet, forteller Tjåland.

Har stått halvannen time i kø

Allerede klokken ni, en time før utsalget åpnet, begynte parkeringsplassen utenfor Jæder å fylles med bil.

Kenneth Hylland Bassan var på plass klokken 9.50 i god tro om at han var tidlig ute.

– Jeg trodde det skulle ta fem minutter slik det gjorde forrige gang, men jeg står fortsatt i kø. Det er helt kaotisk her oppe, forteller Bassen på telefon til Aftenbladet klokken 11.10.

– Hamburgerne bør være gode, legger han til og ler.

Jæder selger ut kartonger med kjøttvarer siden levering til serveringsbransjen har stoppet helt opp på grunn av koronakrisen. Og folk har latt seg lokke av 5 kilo kyllingfilet til 390 kroner og 7,2 kilo kjøttdeig til 579 kroner.

Klokken 12 meldte politiet at de har overlatt dirigeringen av trafikken til Jæder. Kjøttutsalget stenger klokken 14.00. Politiet melder at det tar cirka to timer å betjene alle dem som allerede står i kø, noe som betyr at Jæder ikke vil ta i mot nye kunder etter klokken 12.00. Klokken 12.30 melder Jæder at ikke lenger er kø på E39.

Kø på E39 fra Ålgård mot Skurve. Foto: Leserbilde

Foto: Leserbilde

Publisert: 7. april 2020 11:04 Oppdatert: 7. april 2020 13:47