Statlige etater får ikke lempe på offentlighetsloven

Det er stort påtrykk fra medier som søker innsyn i offentlige dokumenter i koronakrisen, men kommunalministeren sier at offentlighetsloven gjelder uansett.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) mener åpenhet i forvaltningen er spesielt viktig under koronakrisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Fylkesmennene i Rogaland og i Vestfold og Telemark har gitt uttrykk for at man burde kunne sette til side offentlighetsloven under koronakrisen fordi de mange innsynsbegjæringene krever så store ressurser.

Det er ikke en aktuell problemstilling, understreker kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Offentlighetsloven må gjelde, og det er særlig viktig nå. Åpenhet er en forutsetning for at innbyggerne kan ha tillit til at myndighetene håndterer krisen på en god måte, sier Astrup til NTB.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender onsdag ut en veileder til statlige virksomheter som departementer, direktorater og fylkesmennene. Den blir også tilgjengelig for kommuneorganisasjonen KS, som kan videreformidle den til kommunene.

Målet er å få en mer effektiv og enhetlig behandling av innsynskravene, særlig hos virksomheter som ikke er så vant til å håndtere slike henvendelser.

Det er likevel ikke tvil om at det kommer svært mange innsynskrav om dagen, og Astrup sier det kan ta noe lenger tid enn vanlig å få svar.