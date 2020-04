Kolumbus og fylkesordfører på linje før skolestarten: Vi klarer avstandskrav på én meter, men ikke to

Alle busser går igjen fra 27. april. Kolumbus sier at selskapet skal klare å få elever til skolene ved én meters avstandskrav, men at det ikke klarer to. – Her trenger vi en nasjonal avklaring, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).