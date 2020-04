Kvitsøy-ordføreren om Rogfast: – Oser av gjensidig mistillit

Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik mener det allerede for over et halvt år siden burde vært tatt tak i det han mener er en åpenbar og gjensidig mistillit i Statens vegvesen mellom Rogfast-organisasjonen og Vegdirektoratet.