Rogalendingens bevegelser: Slik har hverdagslivet endret seg etter tiltakene

Aktiviteten har falt drastisk på stedene hvor nordmenn jobber, ved kollektivknutepunkt og kjøpesentre etter at koronatiltakene kom, viser Google-tall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tallene fra Google viser utviklingen i forhold til normalen for handel/uteliv, dagligvarer/apotek, parker, transittstasjoner, arbeidsplasser og hjem.

NTB

Teknologigiganten har satt sammen posisjonsdata fra brukernes mobiltelefoner for å analysere hvordan nordmenns bevegelsesmønster endret seg etter at de inngripende koronatiltakene ble innført 12. mars.

Tallene bekrefter en rekke av de effektene som mange har merket.

Blant annet skjøt aktiviteten i matbutikker og apoteker i været like etter at tiltakene ble innført, da det altså kom rapporter om hamstring- og kaostilstander. Grafen viser en topp med rundt 50 prosent mer aktivitet i butikkene rundt 12. mars, men i de påfølgende ukene har aktiviteten falt og ligget under normalen. Det kan for eksempel tyde på at folk handler sjeldnere og mer når de først handler.

Tallene for Rogaland er slik:

61 prosent ned på handel og uteliv

38 prosent ned på dagligvare og apotek

4 prosent opp på parker

58 prosent ned på kollektivknutepunkt (busstasjoner, flyplasser, togstasjoner osv)

35 prosent ned på arbeidsplasser

11 prosent opp på hjem

Tomt i Sandnes onsdag. Foto: Kristian Jacobsen

Shoppingfall

Aktiviteten på steder som knyttes til shopping- og fornøyelse, som restauranter, kafeer, kinoer og kjøpesentre, har ligget jevnt på 40 prosent og mer under normalen etter at tiltakene ble innført. Ved toppene har det vært opp mot 70 prosent mindre aktivitet her enn normalt.

En viktig del av koronastrategien til myndighetene har vært å oppfordre folk til hjemmekontor, blant annet for å få ned trykket og smittefaren ved kollektivreiser. Det kan se ut til å ha fungert.

På steder som Google har registrert som arbeidsplasser, har det på ukedagene vært rundt 50 prosent mindre aktivitet enn normalt.

Det samme ser man ved viktige kollektivknutepunkt, som stort sett har hatt en nedgang i aktivitet på rundt 40 prosent etter tiltakene. På siste dag i datasettet (29. mars) var det 57 prosent mindre bevegelser enn normalt.

Tomt på jernbanestasjonen i Stavanger 17. mars. Virusfaren har ført til at flere jobber hjemmefra. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Ut i friluft

Mange har beskrevet trengsel og stor aktivitet i parker, på strender og andre friluftsområder under koronakrisen.

På Google-analysen ser man noen kraftige svingninger i aktiviteten på disse stedene de siste ukene. Noen ganger har det vært lavere aktivitet en normalen, men aktiviteten ser ut til å ha toppet seg i helgene, med opp mot 80 prosent mer bevegelser.

Det skal her sies at Google har beregnet normalen i sin analyse ved å ta medianen av aktiviteten på en korresponderende dag i en fem ukers kontrollperiode før koronatiltakene ble innført. Dermed kan for eksempel værforholdene, ferier og andre sesongbaserte vaner spille inn.

Fylkesoversikt

Google har også gjort beregninger for hvert enkelt fylke. Trendene ser stort sett ut til å være de samme over hele landet, men enkelte utslag er mer ekstreme noen steder enn andre.

Blant annet ser det ut til å ha vært voldsom aktivitet i parker og friluftsområder i Rogaland og Viken to helger tilbake i tid, med bevegelser på rundt 100 prosent mer enn normalen.

I hovedstaden, hvor det er innført skjenkestopp, har aktiviteten på kjøpesentre, restauranter, kafeer og steder som kinoer og biblioteker, vært inntil 80 prosent lavere enn normalt.