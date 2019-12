Knallhardt kjør mot Høie i luftambulansesaken

– Når det gjelder de tekniske utfordringene, er det riktig at de har vært kjent siden august, sa Høie (H) på Stortingets talerstol mandag.

Uttalelsen vakte oppsikt, og ved slutten av debatten kom helseministeren med følgende oppklaring:

– De konkrete tekniske utfordringene som gjorde at flyene ble satt på bakken, ble vi kjent med i helgen, sa han.

– Det har vært andre tekniske utfordringer med flyene, men jeg vil i redegjørelsen komme tilbake til på hvilket tidspunkt vi har fått informasjon om de andre tekniske utfordringene.

Lørdag ble det kjent at fem ambulansefly var satt på bakken fordi de skal ha mistet motorkraft under landing. Selskapet Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

Krisestab

Høie fikk et hardkjør mot seg om situasjonen i luftambulansetjenesten da han møtte i Stortinget mandag for å debattere neste års helsebudsjett.

Fire av Babcocks elleve ambulansefly var mandag fortsatt ute av beredskap. Helse nord sier situasjonen i luftambulansetjenesten er bekymringsfull og har satt krisestab på ubestemt tid.

Babcock har også satt inn to ekstra ambulansefly fra Sverige – ett i Alta og ett i Kirkenes. Det ene kan imidlertid kun lande på langbane.

Selv om akutte tilfeller er blitt løst, har problemene ført til lang ventetid og ofte transport med bil over store avstander for pasienter i Finnmark.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø loggførte i løpet av ett døgn åtte uønskede hendelser som følge av at det for tiden mangler ambulansefly.

– Skapt utrygghet

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener situasjonen har skapt utrygghet blant folk i Troms og Finnmark og viser til at hele anbudsprosessen har vært preget av usikkerhet og mange spørsmål.

Han er ikke fornøyd med svarene fra regjeringen så langt.

– Statsministeren sto her i oktober og sa at denne regjeringen har styrket beredskapen i luftambulansetjenesten. Den kontrasten er slående til den situasjonen som oppleves på bakken, sier Støre til NTB.

Ap foreslo mandag at Stortinget ber regjeringen sikre beredskapen i luftambulansetjenesten i henhold til de kvalitetskrav operatøren er forpliktet til å levere i inngått kontrakt, fram til staten kan overta driften.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes truet mandag med mistillit mot Høie, med mindre han rydder opp i luftambulansetjenesten i løpet av de neste dagene, skriver VG.

– Uansvarlig

Senterpartiet foreslo mandag å bryte kontrakten og gjøre luftambulansen statlig.

– Det er uansvarlig og vil bare forverre situasjonen og skape enda større usikkerhet. Jeg er derfor glad for at heller ikke Ap støtter et slikt forslag, sier Høie.

Han sier debatten om dette bør komme på bakgrunn av en utredningen som skal være klar innen utgangen av 2020.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen gikk imidlertid allerede mandag ut med en klar beskjed om at det er uaktuelt for Frp å ta luftambulansetjenesten tilbake i offentlig regi.

– Nå må operatøren levere i henhold til kravene i kontrakten. Dette er fordelen med at ambulansetjenesten er konkurranseutsatt, sier hun.

Høie er ikke like kategorisk og anbefaler å lytte til ekspertutvalget.

– Det vil være fordeler og ulemper med begge modellene, sier han.