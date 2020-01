Bilen som ble etterlyst etter sjokkbrekket er nå funnet

Politiet etterlyste onsdag formiddag en sølvgrå BMW som tilhører Olavs Trafikkskole. Bilen ble brukt som fluktbil etter innbruddet hos Stavanger Foto.

Foto: Politiet

Kort tid etter at etterlysningen gikk ut fikk politiet tips om at den befant seg på en parkeringsplass mellom Løkkeveien og Borgermester Middelthons gate i Stavanger.

– Bilen vil bli tauet inn og undersøkt. Vi takker publikum for årvåkenhet, sier

seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Stavanger politistasjon, Trond Atle Bjelland.

Natt til fredag 10. januar fikk politiet melding om det som viste seg å være et såkalt sjokkbrekk i lokalene til Stavanger Foto. En stjålet bil som var brukt til å rygge inn i butikklokalene sto igjen på stedet.

Bilder fra butikkens overvåkingskamera viser hvordan en Volkswagen Touran ble rygget inn i butikken. Foto: Politiet

Politiet har etterlyst én eller flere maskerte gjerningspersoner, men har ellers hatt få spor å gå etter. I forbindelse med etterforskningen setter nå politiet saken i sammenheng med tyveriet av en annen bil i forkant av innbruddet i Stavanger Foto.

Foto: Fredrik Refvem

– En bil ble stjålet fra en parkeringsplass ved Jåttå videregående skole 8. eller 9. januar. Bilen tilhører Olavs Trafikkskole. Overvåkingsbilder fra området ved Stavanger Foto viser at en denne bilen rygger inn i en bakgate like før innbruddet, og ut like etter.

– Dette gir oss grunnlag for å tro at bilen kan være benyttet som fluktbil i forbindelse med sjokkbrekket, sier seksjonsleder etterforskning og etterretning ved Stavanger politistasjon, Trond Atle Bjelland, i en pressemelding.

Politiet ønsker fortsatt opplysninger i saken. De som har informasjon om bilens bevegelser etter 10. januar bes ta kontakt på telefon 02800.

Foto: Fredrik Refvem

Foto: Fredrik Refvem

