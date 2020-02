Søndag skal Ryfast vaskes - all trafikk i ett løp

Illustrasjonsfoto. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

Hver natt fra søndag 9. februar klokken 22.00 til fredag 21. februar klokken 06.00 skal Ryfylketunnelen få sin første vask. Arbeidet vil pågå hver natt mellom 22.00 til 06.00 neste dag, som gjør at det i dette tidsrommet blir toveistrafikk i motsatt løp. Det vil ikke pågå arbeid i helgene. Tunnelvasken starter i løpet fra Hundvåg til Solbakk, og deretter blir det andre løpet vasket.

Det blir nedsatt fartsgrense til 60 kilometer i timen og kjørefeltsignalene i taket forteller bilistene med kryss og piler hvilket felt som skal brukes. Bommene og varslingsskilt vil også være aktivisert og vil lede trafikken inn i løpet der det ikke pågår arbeid.

Søndag skjer den første ordinære tunnelvasken i begge løp, og for første gang etter at Ryfylketunnelen åpnet 30. desember i fjor blir det toveistrafikk. Vi ber bilistene kjøre forsiktig og ta hensyn til at det er motgående trafikk.

