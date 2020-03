Milliardgaranti fra staten skal redde flyselskapene

Seks partier på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på seks milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Ti av Norwegians Boeing 787 Dreamlinere er nå parkert på Sola. Her ankommer et SAS-fly i rute. Foto: Jon Ingemundsen

NTB-Kristian Skårdalsmo

– Vi må støtte de selskapene som er levedyktige. Dette er en kombinasjon av hjelp og krav vi må stille for å få garantien, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pakken for luftfarten ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak.

Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

Stiller krav

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal organisere ordningen. Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

– Vi har lagt en pakke hvor Norwegian kan få ganske umiddelbar tilførsel av kapital. Men vi stiller også noen vilkår for å kunne få ta del i denne garantistillelsen fra staten, sier Nybø.

Hun understreker at staten ikke låner ut penger til selskapene, men via GIEK stiller garanti til en bank. Hvis banken låner ut penger til et selskap, garanterer GIEK for 90 prosent av det som blir lånt ut.

– Det betyr at det er 10 prosent igjen som banken må stå for selv og ta risikoen for. Det gjør det enklere for en bank å stille med penger, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V) på pressekonferanse om tiltakspakken for luftfarten som ble holdt i Vandrehallen i Stortinget torsdag kveld. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Flyansatte glad for krisetiltak

Ansatte i flybransjen er glad for tiltakspakken for luftfarten. Men om krisen varer, vil det kunne bli behov for mer, advarer Flygerforbundet.

– Den er veldig konkret og stiller krav til næringen selv. Jeg betrakter det som et skritt i riktig retning, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Vi vet ikke lenge hvor krisen vil vare. Avhengig av at det drar ut over tre måneder, må regjeringen være forberedt på å bidra med mer, tilføyer han.

– Vi er veldig glad for at de har kommet så raskt på banen, og så håper vi den vil være tilstrekkelig i en startfase, sier Unn Kristin Olsen i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Olsen hadde onsdag et videomøte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) der de krevde tiltak for å sikre flybransjen.

8 prosent egenkapital

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Koronakrisen har rammet norske flyselskaper svært hardt. Tusener av ansatte er permittert, etterspørselen etter flyreiser har stoppet helt opp og selskapene trenger desperat tilførsel av kapital.

Norwegian i særstilling

Fremfor alt har Norwegian slitt med å håndtere koronakrisen. Det skyldes blant annet at selskapet allerede før virusutbruddet var tungt forgjeldet.

For Norwegian blir det nå stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner, opplyser Næringsdepartementet.

Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

– Det er en forskjell på SAS og Widerøe på den ene siden og Norwegian på den andre?

– Norwegian har en annen økonomisk situasjon. Dette hadde de også før koronautbruddet, sier Nybø.

Hareide: - Vi vet ikke om det er nok

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke garantere at hjelpepakken til flybransjen er det som skal til.

– Jeg kan ikke gi noen garantier for selskapene, sier Hareide til NTB.

Han er ikke sikker på at de 6 milliarder kronene staten nå stiller med i garanti, er nok til å holde flyselskapene i Norge i lufta.

– Det vet vi ikke. Men vi ønsker å gi et betydelig bidrag til å sikre luftfarten.

Hareide understreker at også aksjonærene og kreditorene må trå til. Det gjelder spesielt for Norwegian, som i utgangspunktet ikke tilfredsstiller de sunnhetskravene regjeringen har satt for å gi hjelp.

– Dersom kreditorene og aksjonærene er villige til å stille opp, så vil det kunne gi Norwegian en sunnere og bedre struktur. De har vært ærlige om sine utfordringer. Derfor mener jeg det er en veldig god tilnærming som ligger i denne enigheten. Vi gir ikke penger uten å stille krav om at kreditorer og aksjonærer også bidrar, sier Hareide.

Han viser til at Norwegian i dag har en lavere egenkapital enn det kravet regjeringen stiller.

– Vi ønsker at Norwegian skal bli et solid firma som lever videre, men da må de ha en bedre helhet for sitt selskap. Det utfordrer vi de på.