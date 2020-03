Slik løser du dagene med hjemmeskole: Hør skolen som har søppelplukking som fysisk aktivitet.

Elin Stueland Digitalredaktør

Lærer Ola Selliken ved Rosseland skule gir råd til foreldre om de neste hjemmeskoleukene:

– Det er ingen fasitsvar på hvor mye tid elevene skal bruke på skolearbeid, men vi har lagt opp til to timer. Elevene får ikke ukesplan, men dagsplaner, slik at de har skole hver dag, sier Selliken til Aftenbladet.

– Det er krevende å følge opp alle elevene, men vi lærere skal gjøre det beste vi kan, understreker Selliken.

Han understreker at lærerne er tilgjengelige for elevene fra 08.15 til 15.00 hver dag.

Også utegym

Rosseland skule har også lagt opp til et kreativt program for å sikre fysisk aktivitet. De skal denne første uka samle søppel ute og vise hva de har funnet via de digitale læringsnettsidene. De skal også bistå i husarbeid - enkelte dager skal de løpe et par runder rundt huset.

Skolen ser også for seg at de skal ta i bruk videoundervisning om denne situasjonen blir langvarig.

