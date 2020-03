Kongeparken har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte

Virussituasjonen vil ramme både fast ansatte og sesongansatte i Kongeparken dersom parken må holde stengt.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kongeparken har sendt ut permitteringsvarsel. Foto: Anders Minge

Christine Andersen Johnsen Journalist

– I lys av den utviklingen som har vært de siste dagene har parken dessverre vært nødt til å sende ut permitteringsvarsel til alle ansatte i Rogaland Fritidspark - Kongeparken. Dagens virussituasjon rammer ikke bare de faste ansatte, men også sesongansatte blir berørt av dette hvis det viser seg at parken må holde stengt, sier daglig leder i Kongeparken, Pål Winter i en pressemelding.

Permitteringsvarselet skal ha blitt sendt til de ansatte tirsdag.

Kongeparken skulle, etter planen, åpne for sesongen den 4. april.

– For Kongeparken er sikkerheten og helsen til våre besøkende og medarbeidere vår viktigste prioritet. Vi følger nøye med på informasjon om utvikling og spredning av koronaviruset samt de anbefaler helsemyndighetene gir, sier Håkon Lund, ansvarlig for parkene i Lund Gruppen.

I pressemeldingen skriver de at Kongeparken har hatt en tett dialog og god prosess med de ansatte i denne situasjonen. De tok blant annet forholdsregler når det kommer til håndhygiene, møtevirksomhet og hjemmekontor. Sesongansatte har også fått digital opplæring og kurs for å redusere smitterisiko.

Videre skriver parken at de er i daglig dialog med gjestene hvor man blant annet legger til rette for endring av dato for besøk, samtidig som parken skal, og må følge og iverksette råd fra det offentlige.

– Vi håper at man med de tiltak det offentlige har satt inn at korona viruset kommer under kontroll. Skulle det vise seg at parken får åpne til påske har vi gjort en rekke tiltak som skal sikre gjestenes sikkerhet i tråd med de anbefalingen som i dag finnes. Kongeparken er en utendørs opplevelse som dekker nesten 300 mål. Parken har planene klare for desinfeksjon og gode sanitærstasjoner for gjestene, i tillegg til at vi ber om at alle forholder seg til de retningslinjene som i dag finnes med hjemme karantene med mer, avslutter Winter.