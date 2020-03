Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg innfører tiltak mot smittespredning i butikker og kjøpesentre

Erfaring fra helgen viser at det har vært for store folkeansamlinger ved kjøpesentre i regionen. Helsesjefene i regionen strammer nå inn og minner om at enmeters-regelen også gjelder inne i butikker og kjøpesentre.

Fra Stavanger sentrum lørdag. Foto: Carina Johansen

Kommunene på Nord-Jæren fattet i forrige uke vedtak om strenge restriksjoner knyttet til en rekke områder i samfunnet. Kort tid etter ble det også innført ytterligere restriksjoner nasjonalt. Helsesjefene i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes kommuner strammer nå ytterligere inn for å begrense smittefaren i varehandelen.

– All varehandel

- Nå presiserer vi at reglene gjelder for all varehandel, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune i en pressemelding søndag kveld.

Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes kommuner understreker altså at enmeters-regelen også gjelder for butikker, varehus, kjøpesentre og andre former for varehandel.

– Pålegger bedriftene å ha rutiner

- Vi har presisert i et eget vedtak at vi nå pålegger den enkelte virksomhet å ha rutiner for dette. Det gjelder særlig for områder hvor det lett oppstår kø, for eksempel ved betaling. Det gjelder for eksempel også i prøverom, lekeområder og lignende på kjøpesentrene, sier beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune.

Kommunene minner om at varehandelen må ha særskilte rutiner rundt smittepunkt som for eksempel handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, panteautomater, håndtak og annet.

Ordførerne i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stiller seg bak dette vedtaket, og oppfordrer særlig ungdom til å ikke oppholde seg unødig på kjøpesentrene.

