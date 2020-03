Brannvesenet advarer om falsk brannmann på Eiganes

En mann har oppsøkt en bolig på Eiganes i og utgitt seg for å drive med brannsikring for Stavanger kommune. Politiet vil gjerne få tips i saken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Illustrasjonfoto. Foto: Jarle Aasland

Stella Marie Brevik Journalist

– Får du uventet besøk fra en som utgir seg for å være fra brannvesenet eller ønsker å sjekke brannsikkerheten hos deg, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet, opplyser Rogaland brann og redning.

En mann utga seg for å drive med brannsikring for Stavanger kommune og oppsøkte en bolig på Eiganes mandag morgen. Han ville se og sjekke sikringsskapet. Han var svært pågående og skulle ha betalt for arbeidet han skulle utføre, skriver politiet på Twitter.

Les også Det brant i 20 minutter før brannvesenet kom fram

Liten og spinkel mann

Hendelsen skjedde mandag morgen. Politiet ønsker tips i saken (kan gis til politiet på telefonnummer 02800).

«Brannmannen» ble beskrevet som en liten og spinkel mann. Ikke høyere enn 160 cm, over 50 år, med litt mørkt hår. Han ble avvist fra adressen på Eiganes.

– Vi har ikke fått flere tips, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Hun forklarer at hendelser som dette skjer med jevne mellomrom.

Les også Siste nytt om koronaviruset

Advarer mot å slippe inn personer

Rogaland brann og redning IKS opplyser at boligkontroller alltid blir varslet på forhånd, og at ansatte i Rogaland brann og redning er alltid uniformert og bærer lett synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.

– Brannvesenet driver ikke salgsvirksomhet. Vi advarer mot å slippe inn personer som utgir seg for å være fra brannvesenet, uten å være det. Boligkontrollene våre utføres på dagtid. De gangene brannvesenet er ute på boligkontroll på kveldstid er i hovedsak under Aksjon boligbrann før jul, og ved fellesaksjoner sammen med andre nødetater, opplyser Rogaland brann og redning.