Brannvesenet rykket ut etter tulleringing

Brannvesenet rykket onsdag ettermiddag ut etter melding om bygningsbrann i Rugleveien, Egersund. Det var et barn som meldte om brannen.

På Twitter oppdaterte brannvesenet fortløpende at de var usikre på om brannen var reell. Mistanken viste seg å være riktig. Det var ingen brann, men tulleringing.

Vaktleder hos Rogaland brann og redning advarer sterkt mot slike rampestreker.

– Det å tømme en brannstasjon for ressurser og lure oss til å tro at det er en bygningsbrann i en by som Egersund, er ikke bra i det hele tatt. Det sier seg selv. Da låser man ressurser i tilfelle noe reelt skulle skje.

– Denne måtte vi ta seriøst

Det ikke er helt unormalt at barn tulleringer til nødnummeret, forteller vaktleder.

– Vi har en del av disse telefonene, men vanligvis har vi en klar magefølelse når det bare er tull. Andre ganger, som denne, må vi rett og slett ta det seriøst.

Barnet som ringte var i 8–9 årsalderen, og derfor under straffbar alder. Brannvesenet sier at barnet fikk en irettesettelse og sto taust igjen når brannbilene faktisk kom kjørende.