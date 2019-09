Bjørsvik blir ordfører på Kvitsøy, Frp får varaordføreren

Felleslisten Krf/frie borgerlige har hatt ordføreren i 20 år, og fortsetter i 4 nye år. De stilte en alfabetisk liste og kandidaten med flest personstemmer ble ordførerkandidat. Det ble Stian Bjørsvik, som er 44 år, gift, har tre barn og jobber som lærer på Kvitsøy skole.

– Jeg setter stor pris på tilliten og ser virkelig frem til å starte gjerningen som ordfører. Samtidig har det vært et vanskelig valg, og en uke med mange tanker og følelser. For det første må jeg forlate jobben jeg allerede har, og elever og kolleger jeg er veldig glad i. For det andre vet jeg at mange håpet på en annen politisk løsning, skriver han i et innlegg på Facebook.

– Jeg har et oppriktig ønske om å få være ordfører for hele Kvitsøy. Kvitsøy skal komme først, med hele sin befolkning. Jeg ønsker å være lyttende og mottakelig. Rollen er ny for meg, og jeg har mye å lære, men jeg vet jeg har gode folk rund meg, både i administrasjonen og i kommunestyret, heter det videre.

Kommunestyret har 15 representanter, og flertallet trengte minst 8 i ryggen. Etter valget har de tre valglistene på Kvitsøy hatt samtaler. Ingen hadde rent flertall. Ap-Sp-Kvitsøylista har 7 representanter i det nye kommunestyret, mens Frp har tre, Felleslista 5. Det ble til slutt Felleslista og Frp som fant sammen, og Stein Flom-Jacobsen (Frp) blir ny varaordfører.

– Vi har hatt samtaler med representanter fra begge partiene/listene, og har valgt å inngå en samarbeidsavtale med Frp. Vi er enige om hovedlinjene og så gjenstår detaljene, heter det i et innlegg fra Felleslisten på Facebook.

Den endte opp med 5 representanter i kommunestyret; Stian Giil Bjørsvik, Irmelin Østrem Ydstebø, Heidi Nordbø Hansen, Bjarte Espevik og Terje Stikholmen.

- Vi var 13 som stilte til valg, og vi vil også i fortsettelsen jobbe sammen som gruppe. Vi trenger mangfoldet for å finne de beste løsningene. Vi har forståelse overfor de som nå er skuffet, fordi de håpet på en annen politisk løsning. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre samhold og godt arbeidsklima i kommunestyret som helhet. Alle 15 er blitt stemt inn av folket, og dette vil vi ta på dypeste alvor. De gode løsningene finner vi når meninger blir utvekslet. På bakgrunn av positive samtaler med begge gruppene, gleder vi oss til dette, heter det i innlegget.

Kvitsøy Frp forklarer valget slik i et Facebook-innlegg:

– Da er ventetiden over og vi har valgt å samarbeide med Felleslista/KrF/FB de neste fire årene. Det viktigste for oss i Kvitsøy FrP var politisk gjennomslag.