Stavanger: Høyeste valgdeltakelse siden 1991

Det er ingen tvil om at årets kommunevalg har engasjert mange. Kanskje er det bompengesaken som har lokket mange til urnene i år.

For - lenge før alle stemmene er talt opp, er det klart at valgdeltakelsen er god, faktisk bedre enn på 28 år. Det melder Stavanger kommune på sin Facebook-side.

De takker alle som har bidratt, og beklager samtidig at mange måtte stå i lange køer på vei inn i valglokalene. En halv time før lokalene stengte klokken 21, var køene så lange at mange fryktet at de ikke ville rekke å avgi sin stemme. Men - alle som hadde møtt opp før klokken 21, fikk brukt stemmeretten.

De offisielle valgresultatene finner dere her utover kvelden og natten