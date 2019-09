Her tar Ane Mari Braut Nese første spadestikk for et byggeprosjekt hun selv ikke får åpne som ordfører

Hun må fra nyttår gi fra seg ordførerkjedet til Sigmund Rolfsen (Ap), etter at Høyre røk ut av forhandlingene om makta i Klepp. En storkoalisjon med Ap, Frp, KrF, Sp, MDG og SV skal styre kommunen de neste fire årene.

Sigmund Rolfsen (Ap) blir ny ordfører i Klepp

– Ja, dette blir nok siste gang jeg får hoppe inn i en gravemaskin, kvitret Ane Mari Braut Nese, da hun smilende hoppet ut i styrtegnet for å delta på den viktige markeringen.

– Det må vel også være litt leit - å ikke få være med på åpningen?

-Jada. Jeg var jo klar for å fortsette. Det var det klare målet. Men jeg hadde likevel forberedt meg på det motsatte. At det kunne bli en mulighet for et nytt liv. Jeg sa til en av guttene mine at nå fikk han kanskje middag av meg en gang i måneden. Stilig, svarte han tilbake.

Ingen ny jobb

– Men det betyr at du ikke akter å gire ned?

– Jeg tror jeg får litt bedre tid. Men jeg føler jeg er best med mange baller i luften, medgir Braut Nese før hun tar sitt siste spadestikk som ordfører.

Hun sier at hun ikke har tenkt på alternative jobber. Har og skal ha full fokus på jobben som ordfører til alt er over 3. oktober. Da skal hun se seg om etter noe annet. Hun har allerede fått noen hint. Dessuten skal hun til Skeie for å hente gulrøtter.

Høyres bane?

Men nå går hun ut for å delta i et prosjekt som kanskje ble Høyres bane. Partiet, som rett nok var delt, sto på for kommunesammenslåing med Time, der slike felles prosjekter som en felles skole i grenselandet ville vært helt naturlig. Nå er det spesielt, slik det også var det det ble bygget en felles kirke på Orstad. I tillegg frontet Høyre bomsaken.

– Var det disse to sakene som gjorde at partiet gikk tilbake.

– Vi var tydelige og tok ansvar, selv om sakene ikke var populære. Men jeg tror mer at vi ble straffet av pelsdyrsaken, sier Ane Mari Braut Nese.

Men Reinert kom uten kjede

Inn på plassen har det også kommet en overrasket kollega fra Time:

– Har Ane Mari ordførerkjede? Det har jeg glemt. Er tilbake om fem minutter, sier Reinert Kverneland (H) og hopper i bilen, mens resten av gjengen fra entreprenører og kommune venter i regnet til Reinert er tilbake med denne hilsenen:

– Når to bygder vokser sammen som her, er det helt naturlig at vi samarbeider, sier Kverneland før han sammen med Braut Nese starter byggingen av en skole som er mer viktig for Klepp enn for Time. Ja, Time hadde helst sett at skolen ikke ble bygget nå.

– Men en avtale er en avtale. Og Time er til å stole på, forsikret Kverneland (H) i vår.

Elevtallet - og Bryne - vokser ikke så mye som prognosene sa. I tillegg har Time nettopp gjort store investeringer på ungdomsskolen i sentrum.

- Vi kunne kanskje ha ventet både ett og to år med denne nye skolen. Men Klepp trenger plassene nå. Vi har en avtale. Og da bygger vi, sa Kverneland, før hans formannskap i mars ga totalentreprisen til Jærentreprenør - som med sine bygg formet som en Z - vant konkurransen mot Skanska.

Deler regningen

Det er enighet om at de to kommunene får en flott skole med både idrettshall og turnhall.

Hele utbyggingen skulle koste 379 millioner kroner. I anbudet ble prisen 13 millioner lavere, og totalbeløpet er nå 366 millioner. Men fordi regningen deles mellom Klepp og Time, må kommunene bare ut 136,8 millioner kroner hver for det som blir Jærens største byggeprosjekt.

Da er det også trukket fra moms, spillemidler og støtte fra Bryne turnlag som gjennom skolen får sin etterlengtede turnhall.

– Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2021, lover prosjektleder Mari Bryne i Time kommune, som står som byggherre, siden skolen kommer i Time. Men det er altså en skole det er mest behov for i Klepp.