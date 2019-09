SISTE: FNB omgjør eksklusjon i Sandnes

Det skriver FNB i en pressemelding onsdag kveld. I meldingen står det:

«Hovedstyret i partiet har etter gjentatte henvendelser ikke mottatt grunnlag/dokumentasjon for eksklusjonen av Alexandra Eva Lind fra styret i FNB Sandnes. Hovedstyret i partiet ser dermed at det ikke foreligger noen grunn for en eksklusjon, og omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes.»

Selv om ekskluderingen nå er blitt omgjort, er Lind oppgitt over hvordan hele saken har utartet seg.

– Det hele har vært så merkelig. Det har ikke vært vedtekter som sier at de kan ekskludere. For min del har det vært så fjernt, jeg er bare litt tom i dag.

Hun forteller at hun synes det er synd at oppstarten til Folkeaksjonen nei til bompenger har blitt som den er blitt.

– Vi har fått stor tillit, så det er synd overfor velgerne at vi starter reisen vår på denne måten.

Lind venter foreløpig på videre beskjed fra sentralstyret.

Tirsdag omgjorde også hovedstyret eksklusjonen av Aina Larsen Grude i Klepp FNB.

Det resulterte i at 15 medlemmer i Klepp FNB valgte å melde seg ut av partiet onsdag ettermiddag.

Onsdag kveld opplyser FNB sentralt at de ikke godtar den kollektive Klepp-utmeldingen.