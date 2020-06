Sykkeltunnelen: Gravingen har startet

Sykkeltunnelen skal gå gjennom Auglendshøyden, den skal bli 380 meter lang og koster totalt 95 millioner kroner. Nå har gravingen startet.

– Forberedende arbeid startet for to uker siden, sier Kari Smådal Turøy prosjektleder for bygging av Sykkelstamvegen i Statens vegvesen til Aftenbladet.