AUF-opprør mot Arbeiderpartiet etter oljeforlik

AUF-leder Ina Libak varsler generasjonsopprør mot moderpartiet etter Ap-forlik med regjeringen, Frp og Sp om både oljeskatt og iskanten.

AUF-leder Ina Libak vil ha opprør mot moderpartiets klimapolitikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det er helt feil vei å gå når man binder norsk økonomi til oljen langt ut på 20-tallet, men løpet er aldri kjørt. Det kommer et landsmøte og en ny regjering. Det er grunnen til at jeg er med i AUF, fordi jeg ønsker å gjøre noe med det. Dette er et generasjonsoppgjør, sier Libak til Dagbladet.

Hun mener det står om at Arbeiderpartiet skal være et troverdig klimaalternativ for unge mennesker. Nå varsler AUF to store klimasaker fram mot Arbeiderpartiets landsmøte i 2021.

Det ene er å lansere en helhetlig plan for hvordan lavutslippssamfunnet skal bli.

– Den andre store saken handler om sårbarhet og å sette en grense for iskanten. Vi komme til å ta opp den saken på nytt, varsler Libak.