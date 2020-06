Flere ganger forgrep han seg på 14-åringen. I retten sa tiltalte at saken var en stor belastning for ham og familien

Det har tatt lang tid fra tiltalte ble pågrepet første gang til dom faller i saken. Retten mener imidlertid at dette ikke kan gi mye strafferabatt. I dommen pekes det på at saken har vært krevende å etterforske. Foto: Jon Ingemundsen

Retten er ikke i tvil om at tiltalte, en mann i 40-årene, tidlig forsto at fornærmede var lett påvirkelig og et offer som lett kunne misbrukes.