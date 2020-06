Trøstetur for folkene bak Nordsjørittet

Anders Vedholm, Siri Ommedal, Ulf Tjåland, Hans Olav Østebrød og Aina Andreassen i Nesvåg. Her punkterte Andreassen, men det gjorde ikke de fem syklistene. De var begeistret for sykkelruten langs havet ved Nesvåg og Rekefjord. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Det er en flott lørdag, men ikke for Siri Ommedal og co. Ingenting er vakrere for dem enn å se tusenvis av syklister i Nordsjørittet. Derfor har de funnet på et trøsteopplegg.