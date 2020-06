Opprør i Jørpeland menighet, medlemmer kjemper for presten sin

Menighetsmedlemmer på Jørpeland har fått forståelsen av at sokneprest Bård Boye er uønsket som prest på stedet og har engasjert seg for å beholde presten. Foto: Tor Inge Jøssang

En arbeidskonflikt skal være bakgrunnen for en kampanje for å beholde sokneprest Bård Boye på Jørpeland. Ingen vil imidlertid bekrefte at presten er forsøkt fjernet fra sin stilling. Fredag kveld er det ekstraordinært møte i menighetsrådet.