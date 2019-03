Når Ryfast åpnes en gang før jul, legges både to offentlige ferjesamband og Jørpelandsruta (hurtigbåt) ned, og det blir buss i stedet. Kolumbus har bestemt at kontrakten skal tildeles Boreal.

Fylkessamferdselsstyret behandler rutetilbudet i møtet kommende tirsdag, mens Fylkesutvalget konkluderer 9. april.

I innstillingen fra fylkesrådmannen er negativ til den oppgraderingen som styret i Kolumbus har anbefalt (kostnad i parantes):

Nei til batterielektriske buss (8,6 millioner i drift, og 21,6 millioner i investering).

Nei til sykkelbuss med samme teknologi (1,5 millioner).

Nei til økt frekvens for Jørpeland-ruta og Tau-ruta (4,4 millioner kroner).

Godt grunntilbud

Hovedrutene er Jørpeland-Stavanger sentrum (rute 100) og Tau-UiS-Forus (rute 101). Månedskortet vil koste 515 kroner for arbeidstakere i bedrifter som er med i Hjem-Jobb-Hjem-ordningen, det doble for andre.

I anbudet var det lagt inn 11 ruter, samt sju opsjoner på kjøring av ruter. Grunnproduksjonen i anbudet (med dieseldrift) innebærer årlige merkostnader for fylkeskommunen på 25,4 millilioner kroner. Opsjoner kommer i tillegg, og øker kostnaden til totalt 40 millioner kroner. Opsjon betyr at busselskapene var nødt til å gi tilbud, men det er opp til Kolumbus om tilbudet skal benyttes.

Alt som det er opsjon på skal behandles politisk etter tildelingen av kontrakten. Det er fylkespolitikerne som skal fatte den endelige beslutningen om teknologivalg og ruteopsjoner.

Fylkesrådmannen er enig med Kolumbus-styret om:

Nei til ny turistrute Jørpeland - Preikestolen Fjellstue.

Nei til ekstra avganger Fiskå-Solbakk.

Nei til ekstra avganger Hjelmeland-Solbakk.

Nei til ny rute Sand i Suldal-Solbakk.

Usikkert grunnlag

– Fylkesrådmannen kan ikke se at rute-opsjonene er så sentrale i et nytt transportsystem gjennom Ryfast at de bør prioriteres i en situasjon hvor totalkostnadene for en ny rutebetjening gjennom Ryfast må holdes på et håndterbart nivå, heter det i begrunnelsen.

Videre framholder fylkesrådmannen at det har vært en utvikling over tid at ruteønsker fra kommunene blir stadig mer omfattende. Dette gjelder ikke bare Ryfylke, men fylket generelt. Ruteønskene blir sjelden ledsaget av konkrete analyser på sannsynlig kundegrunnlag. For selve fjordkryssingen (Ryfast-tunnelene) og hva som er sannsynlig passasjermengde på bussene der har Kolumbus gjort analyser. Det vil imidlertid være en viss usikkerhet ved kundegrunnlaget i et helt nytt samband, som Ryfast.

Fylkesrådmannen ber derfor om at Kolumbus følger nøye belegget på rutene i hele anbudspakken, slik at eventuelle omprioriteringer mellom rutene og tider på døgnet kan gjøres når Kolumbus får mer kunnskap om virkelig bruk av tilbudet. Omprioriteringer må gjøres innenfor budsjettrammen.

Elbussene er for dyre

– Elbusser er dyre i innkjøp og miljøeffekten forutsetter at hver buss kjører mye, slik at investeringskostnadene motveies av utslippsgevinst og drivstoffbesparelser. I et byområde vil vanligvis kilometerløp per buss være høyere og ladeinfrastrukturen kunne utnyttes mer effektivt, mener fylkesrådmannen.

Nei til sykkelbuss

Fylkesrådmannen er svært usikker på kundepotensialet for en egen «sykkelbuss». Kostnadene kan potensielt bli høye per. passasjer. Samtidig er det stort fokus på sykkelløsninger for Ryfast. Tidligere erfaringer fra Rennfast, hvor det de første årene ble tilbudt sykkel-tilhenger, viste at bruken der var beskjeden.

Nei til Jørpeland-Preikestolhytta

Rutebetjening av Preikestolhytta vurderer fylkesrådmannen å kunne løses tilfredsstillende ved at kommersielle bussoperatører håndterer dette, slik de gjør i dag. Det er i dag flere kommersielle operatører store deler av året i trafikk til/fra Preikestolhytta.