Kommunestyret sa ja til hotellutbygging på Kvitsøy

Kommunestyret på Kvitsøy sa tirsdag kveld ja til å ta Alfred Ydstebøs hotellplaner inn kommuneplanen.

Investor Alfred Ydstebø, som selv har fritidsbolig på Kvitsøy, og Base gruppen, har siden august 2017 villet bygge et hotell på øyas vestside – ut mot selve storhavet. Motstanden mot hotellplanene har vært stor, hovedsaklig fordi hotellet er lagt til et av Kvitsøys mest naturskjønne områder.

Både rådmannen og formannskapet i Kvitsøy kommune innstilte på et nei til hotellplanene, men etter tirsdagens debatt kom kommunestyret fram til motsatt konklusjon. Med 9 mot 6 stemmer ble det vedtatt å ta hotellet med i kommuneplanen.

– Dette er et langt lerret å bleke, vi er ydmyke og takknemlige for at kommunen nå gir oss sjansen til fortsette med prosjektet som vi tror skal bli en unik destinasjon for Kvitsøy og for Rogaland, sier Lars Petter Einarsson, informasjonsansvarlig i Base gruppen.

– Det betyr at vi kan planlegge for en god og viktig prosess sammen med arkitektkontoret Snøhetta AS, sammen med administrasjonen, sammen med politikerne og ikke minst sammen med befolkningen på Kvitsøy.

Kvitsøy blir landfast via Rogfast i 2027.