Stavanger: Vardenesturen

Kommune: Stavanger

Lengde: 6 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time, 30 minutter.

Her får du vidsyn, lek og moro i kupert terreng. Fra parkeringen ved Eskeland går du under E39 og følger en buktende turvei oppover Tastarustå. Husk å snu deg av og til, og nyt den flotte utsikten mot Stokkavatnet. Test ut trimapparater ved Tasta idrettspark og lekeplasser underveis. Du fortsetter lekende lett ned mot sjøen og Skogstøstraen. Gjennom rolige boliggater nyter du hagers blomsterflor. Et glimt av sjø, før turveien fører deg inn under furuleggene.

Unn deg en avstikker til Vardenes fyr og spis nista på svaberg med storslått utsikt til Ryfylke. Etter en forfriskende dukkert i Dusavik, brenner du kalorier i de bratte bakkene, forbi Vardeneset kirke og opp på Tastavarden. Slitet belønnes med panoramautsikt. Du får igjen pusten i hellingen ned mot Tasta skole. Her slutter turen ved renseparken, der «endene» møtes

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Sjekk turen på ut.no

Foto: Stavanger kommune