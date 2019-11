Moderne utedo i Ryfylke får pris

Rasteplassen Ostasteidn er det nyeste turistvei-stoppet i Ryfylke, og anlegget ved Sandsfjordbrua er inspirert av kunstmaleren Lars Hertervig og det landskapet han malte.

Toalettbygget er tegnet av arkitektfirmaet KAP i Stavanger, som nå er tildelt betongelementprisen for 2019. Prisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk. De slette betongveggene er malt med en slags moseblanding, slik at de etter hvert vil få en mosegrodd fasade.

Juryen mener at servicebygget er «unik i form og utførelse», og det er spesielt den innvendige bruken av betongelementer som er interessant og nyskapende», og lysinnsplippet i toppen skaper spennende lys- skyggevirkninger i rommet.