80 år siden krigen startet – send oss bilder, send oss minner

KRIGEN: I år er det 80 år siden Den andre verdenskrig kom til Norge. Det er 75 år siden fredsvåren. Aftenbladet vil gjerne ha hjelp av leserne til å fortelle historien – og historiene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tyske soldater på Domkirkeplassen i Stavanger, 1940. Foto: Sigmund Randulff sin samling

Aftenbladet

Har du bilder fra årene 1940–1945?

Har du dagbøker, brev eller andre notater?

Eller husker du selv hvordan den tyske okkupasjonen preget hverdagen?

Og hva som skjedde da krigen var over etter fem tunge år?

I så fall har vi lyst å høre fra deg.

Et av bildene som lesere sendte oss for fem år siden, viser en kvinne som blir klippet mens andre står og ser på.

Send oss bilder

For fem år siden markerte Aftenbladet at det 75 år siden krigen startet og 70 år siden freden kom. Mye av det redaksjonelle materialet fra den gang skal oppdateres og gjøres tilgjengelige på nytt. Det gjelder både historiske oversikter og dramatiske enkelthistorier. Og ikke minst: Fotografier. For fem år siden var vi mektig imponert over hvor mange bilder leserne hadde, og at dere ville dele disse fotografiene med oss.

Derfor gjentar vi invitasjonen: Har dere bilder fra perioden 1940–1945, helst fra Rogaland, er vi interessert i få tilgang til disse. Vi ønsker helst ikke originalbilder, men digitale versjoner. Litt informasjon om bildene er også viktig; hvem er med, hvor er bildet tatt, når og i hvilken anledning.

Har du bilder du tror andre vil ha interesse av å se, er det bare å sende dem til oss. Bruk mailadressen krigen@aftenbladet.no

Skriv gjerne «Bilder» i emnefeltet.

Torget i Stavanger fullt av folk som feiret at krigen er over. Foto: Ukjent

Send oss minner

Men det er ikke bare bilder vi er på jakt etter. Fortsatt lever det mange som opplevde krigen og okkupasjonen og fikk oppleve fredsvåren.

Send oss noen ord!

Andre sitter kanskje på dagbøker, brev eller andre notater som kan bli små biter i den store fortellingen. Vi er nemlig ikke bare på jakt etter de store, dramatiske hendelsene – det vil også være interessant for oss å få innblikk i dagligliv, praktiske gjøremål, skolegang og arbeidsliv. Vi kan neppe publisere alt, men kanskje kommer vi i kontakt med noen som kan fortelle enda mer – og kanskje er det et avsnitt her og noen setninger der som bør formidles til nye lesere.

Også her: Send mail til krigen@aftenbladet.no

Skriv gjerne «Minner» i emnefeltet.