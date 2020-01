Konkursrammet vaskeri på Jørpeland får nytt liv

Sju år etter at vaskeriet på Jørpeland gikk konkurs, blir det igjen vanndamp i lokalene.

Ledertrioen på Breeze Sørvest rister sengetøy som skal leveres Scandic-kjeden. Fra venstre Kwan Østbø, Maritha Holta Rørheim og Ann Helen Finnebråten. Foto: Tor Inge Jøssang

Tor Inge Jøssang Journalist

Neonlysene i taket kaster et grelt grønnskjær over hvite laken. Tre kvinner tar ett og ett opp av en eske, rister og kaster dem opp i en vogn. Alle laken skal vaskes først før de kan leveres til kunde.

– Vi skal levere flattøy til alle Scandic-hotellene, fra Grimstad i sør til Bergen i nord, forteller avdelingsleder Tore Bakken i Breeze Sørvest AS.

Nå arbeides det på spreng i lokalene slik at 23 medarbeidere skal kunne gå i gang i lokaler med lang historie.

Konkurs etter konkurs

Det gamle industribygget ble reist som hermetikkfabrikk. Central Canning Co. A/S i Stavanger startet produksjonen 4. august 1969. Skipsreder Johan Smedvig sto bak initiativet. Anlegget hadde kapasitet på 75.000 kasser brisling- og sildesardiner og kippers – omtrent samme kapasitet som firmaets anlegg i Stavanger. Allerede etter fem år – 17. januar 1974 – stanset produksjonen. Salget sviktet i de utenlandske markedene. 94 ansatte mistet jobben.

I 1977 besluttet Rogaland fylkeskommune å opprette et fylkesvaskeri, som skulle vaske for sykehuset i Stavanger. Da staten overtok sykehusdriften rett etter tusenårsskiftet, ville fylkeskommunen kvitte seg med vaskeriet og inngikk en intensjonsavtale om salg til private. Men da fylkesvaskeriet tapte sykehus-anbudet og ikke lyktes å skaffe annet lukrativ arbeid, var kjøperen ikke lenger interessert. Dermed gikk vaskeriet konkurs høsten 2002.

Dagens eier, Ole Kristian Ertsvik, var en av dem som overtok med tanke på satsing i hotellmarkedet. Ertsvik eier vaskerikonsernet Breeze. I 2011 mistet vaskeriet igjen en stor kontrakt. Den resterende oppdragsmengden ble da for liten og et par år etter gikk vaskeriet igjen konkurs. Et konkurrerende konsern kjøpte produksjonsutstyret i konkursboet. Bygningen ble tømt, men Ertsvik beholdt eiendommen.

Hotell-vasking

– Sju år etter konkursen går vi i gang igjen, forteller avdelingsleder Tore Bakken, som også styrte vaskeriet i 2005–2010.

Nå fylles lokalene med nytt utstyr. Mandag og tirsdag ankom 11 trailerlass med maskiner og utstyr. Seinere i januar kommer 480 europaller med nye tekstiler som skal vaskes og lastes på 1176 vogner. De første leveransene til Scandic-hotellene skal leveres 25. februar.

Det skal vaskes 12 tonn daglig. Hver 90-ende sekund kommer 60 kilo tøy ut av et vaskerør. Vannet presses ut av en presse. Så går tøyet innom en av fem tørketromler, videre opp i hengebaner, deretter til ruller. Tre maskiner bretter og stabler håndklær i alle størrelser.

– 2 tonn ferdig, 198 tonn igjen, sier Bakken til de tre kvinnene som rister tøy.

De utgjør den lokale ledergruppen.

– Jeg er sjeleglad for å ha fått fast jobb, sier Maritha Holta Rørheim, som er utdannet kokk og har vært i barnehage.

De to kollegene Ann Helen Finnebråten og Kwan Østbø jobbet på vaskeriet da det gikk konkurs i 2013.

Speeddating på Nav

– Vi kjørte speeddating hos Nav og møtte over 50 personer. Dette handler blant annet om samfunnsansvar – å få gang på folk som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Jobb og muligheten til faste inntekter, betyr alt for disse. Vi prøvde å sette sammen et lag av unge og gamle, begge kjønn og flere nasjonaliteter. Utenom de 23 som nå har fått fast jobb, har vi 55 på blokka. Det er mange av disse vi kunne tenkt oss, hvis oppdragsmengden øker, sier Tore Bakken.

Tore Bakken lirker seg mellom nytt utstyr fra 11 trailerlass. Foto: Tor Inge Jøssang

Vaskeriet som gikk konkurs i 2013 var et av mange i en sammenslutning av frittstående vaskerier. Eieren Ole Ertsvik fra Bodø har hele tiden drevet virksomhet i Nord-Norge. Etter å ha vunnet kontrakt med Scandic-hotellene har Breeze etablert seg i Ålesund-området. Målet er nå å bygge opp en ny landsdekkende kjede av industrielle vaskerier.

– Her på Jørpeland pusser vi opp lokalene og investerer rundt 60 millioner kroner i nytt utstyr spesielt rettet mot hotell-markedet. Kontrakten er på 5 år, med mulighet for to års forlengelse, sier Bakken.

