Svarer på kritikk mot Sjaman og Martha-opptreden i St. Petri

I en felles uttalelse fra Odd Kristian (Kian) Reme og Silje Trym Mathiassen understreker de to dialogprestene at arrangementet i St. Petri bare er en samtale, ikke et kurs.

Da prinsesse Martha og Elisabeth Nordeng la ned engleskolen, var åndelig selvrealisering noe prinsessen ville gå videre med. Foredrag med Sjamanen er en del av dette.

Sjamanen og prinsessen møttes gjennom en felles bekjent, skriver TV2. Men selv om det første fysiske møtet skjedde i oktober i fjor, hevder Shaman Durek at han lenge har visst at han skulle møte den norske prinsessen.

Amerikaneren forteller til TV2 at han kommer fra en spirituell familie, og at moren kunne se for seg enkelte ting. En dag da han var liten, hadde moren satt seg ved siden av ham.

– Hun så på meg, og sa «Du skal møte den norske prinsessen en dag, bare så du vet det». Og selv om vi har disse kreftene i familien, så var jeg den største skeptikeren, så jeg bare «Ok, mamma», forteller sjamanen til TV2.

I mai kommer de til Stavanger og St. Petri kirke.

Imøtegår kritikk

– Det har vært mye negativ oppmerksomhet knyttet til det kommende arrangementet «The Princess and the Shaman» i St Petri kirke i mai. Det er derfor nødvendig å komme med noen presiseringer, skriver Trym Mathiassen og Reme i en melding:

– Dette er ikke et kurs, men en samtale mellom prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek.

– Arrangementet i St Petri er annerledes enn de andre arrangementene på turneen «The Princess and the Shaman» ved at det tas hensyn til at samtalen foregår i et kirkerom.

Dialogprest Silje Trym Mathiassen skal innlede samtalen og stille noen spørsmål.

Ikke kirken som inviterer

– Det er verken Kirken eller Kirkelig dialogsenter som inviterer til kvelden, og vi har derfor ingen innflytelse på hvordan arrangøren fastsetter billettpris.

Det er stor forskjell på å åpne kirkerommet for sjamanisme, og å åpne kirkerommet for en person som er sjaman

– Det er stor forskjell på å åpne kirkerommet for sjamanisme, og å åpne kirkerommet for en person som er sjaman. Det vil ikke bli praktisert noen form for sjamanisme i kirkerommet.

– Det å lytte til hva mennesker opplever som viktig i sine liv er en del av det å være kirke. Samtalen mellom Shaman Durek og prinsesse Märtha Louise handler om selvutvikling og om kjærlighet.

Leve i kjærlighet

– Kirken er et rom både for tro og for åndelig søken. Vi vil at mennesker skal bli møtt med respekt, raushet og omsorg når de oppsøker dette rommet. Slik vitner vi om evangeliet, om det gode budskap, om en som elsket oss så høyt at han var villig til å dø for oss. Vi bekjenner en Gud som er kjærlighet og som vil at vi mennesker skal leve i kjærlighet til hverandre, skriver Trym Mathiassen og Reme.