De fleste politiske partiene i Sola møtte opp til morgensamling og politisk kvarter på Grannes skole fredag. Engasjerte femte- og sjuendeklassinger hadde forberedt gode og relevante spørsmål som politikerne måtte svare på.

Elise Slettemoen Haga (12) bor på sjøsiden av Grannessletta. For å komme seg til skolen må hun krysse den tungt trafikkerte sletta hvor bilene ofte kjører raskere enn fartsgrensa på 60 kilometer i timen.

– Jeg har holdt på å bli påkjørt der. Folk gasser på. Det virker som at noen bruker sletta til å teste bilen, sier Slettemoen Haga til ordføer Ole Ueland (H). Klassevenninne Selma Tillung Østraat (11) steller en hest som står i en stall i det samme området. Hun må derfor også krysse den farlige veistrekningen, gjerne på kveldstid når det er mørkt ute. Det er skummelt når bilene kjører så fort som de gjør, mener jentene.

Muligens gangfelt

Ordfører Ueland har selv observert skolebarna som står i grøftekanten og venter på muligheten til å springe over Grannessletta, ettersom han selv passerer her på veien til arbeid. Han forklarer til elevene at det nok ikke vil være mulig å få til en fotgjengerovergang ved alle innkjørslene som er på Grannessletta mellom Granneskrossen og Hanabergvegen. På dette strekket er det ikke fortau, men flere veier som går inn til bolighus.

– Vegvesenet vil nok ikke gå med på å lage mange fotgjengeroverganger, men det er mulig at det hadde gått an å få til én, sier Ueland til elevene.

Han forteller at politikerne har to møter i året med Vegvesenet der trafikksikkerheten diskuteres. Nå lover han å ta innspillet videre. Samtidig oppfordrer han elevene og foreldrene til å komme med et forslag om hva som er den beste plasseringen for et eventuelt nytt gangfelt.

Frykter syklistene

Grannes-elevene og foreldre har tidligere engasjert seg mye i trafikksikkerheten rundt skolen. Mange har vært frustrerte over syklister som holder stor fart og ikke tar nok hensyn til barna som går til og fra skolen. Nylig ble en splitter ny sykkelvei som går på baksiden av skolen åpnet, men elevene mener fortsatt at det oppstår farlige situasjoner. De får støtte av politikerne som er på besøk. Jorunn Gilje Blomvik (Ap) har selv hatt fem barn på skolen og karakteriserer mange av syklistenes oppførsel som ufyselig.

– Det trengs absolutt en holdningskampanje for de voksne, sier Janne Stangeland Rege (H). Hun har ved selvsyn fått se voksne syklister som holder stor fart og hoier og skriker mot elevene.

Ordfører Ole Ueland påpeker at det er gledelig at det nye sykkelveisystemet nå er på plass. Han mener at det nå handler om å lære å bruke gang- og sykkelveien på en god måte.

– De voksne må rett og slett skjerpe seg, sier Anja Berggård Endresen (V). Hun sitter i Fylkestinget og lover også å se på behovet for ny overgang ved Grannessletta.

Elevene mener også at trafikantene holder for høy fart ved fotgjengerfeltet ved Marknesringen. I barn og unges kommunestyre (BUKIS) vil derfor Grannes-elevene forhøre seg om det er mulig å få til lysregulering eller forhøyet gangfelt her for å gjøre skoleveien tryggere for de mange elevene som krysser veien på dette stedet.

Greit å miljøstreike?

Foruten trygg skolevei, spurte Grannes-elevene om vedlikehold av lekeplasser, busstilbudet, bompenger og hvorfor nærbutikkene fortsatt selger plastposer. Ida Kolbeinson Kemp (10) spurte politikerne om hva vi kan gjøre for å få et grønnere samfunn. Hun lurte også på hva de voksne syntes om barn som streiker for miljøet.

– Det er veldig mye dere barn skal lære, og mye av dette lærer dere ikke bare i klasserommet, sier David Moen fra Miljøpartiet de grønne. Han synes det er kjempeflott at barna streiker for miljøet og viser at de er engasjerte borgere allerede i tidlig alder.

Også de andre politikerne synes det er flott at barna engasjerer seg, men det ble også påpekt at det er viktig å være på skolen. Når det gjelder hva man kan gjøre for et grønnere samfunn er politikerne enige om at det er viktig å være bevisste på å ikke kaste søppel i naturen, alle kan bidra til å rydde opp og alle kan prøve å kjøre mindre bil.

