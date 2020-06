Finansparken kåret til Årets bygg

Finansparken i Bjergsted i Stavanger er kåret til Årets Bygg 2019. Vinneren ble utropt i forbindelse med en digital utgave av Byggedagene onsdag.

Finansparken i Bjergsted er det nye hovedkontoret til Sparebank1 SR-Bank. Bygget er tegnet av Arkitektfirma Helen & Hard i samarbeid med Saaha. Foto: Kristian Jacobsen

Overrekkelsen av prisen ble gjennomført i lokalene til Doga i Oslo. Dette opplyser Byggenæringens Mediesenter i en pressemelding.

Det er Byggeindustrien, Byggenæringens Landsforbund og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg som står bak Byggedagene.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Stavanger har fått ett av Europas største næringsbygg basert på tre i bærekonstruksjonene. Av fagfolk bli prosjektet regnet for å være nybrottsarbeid innen massivtre og limtre i bygg. Alle sammenføyninger er gjort i tre, blant annet trenagler og spesielt utviklede detaljer. Bruk av bøk LVL i sterkt påkjente konstruksjoner. Utradisjonelle løsninger på fordeling og styring av luft og varme. Sertifisert til BREEAM Excellent. Et unikt prosjekt, god prosess og prosjektgjennomføring, godt samarbeid mellom alle parter. En arkitektonisk «wow» effekt. Brukerne er meget godt fornøyd.»

Juryen har gått gjennom flere hundre prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets kåring.

– Som forbilder

– Det har vært mange svært gode prosjekter i år, og vanskeligere enn på lenge å velge ut bare fem nominerte. Dette er alle prosjekter som har gått den ekstra mila for å skille seg ut på blant annet arkitektur, bærekraft og innovasjon, og fremstår som forbilder som hele bransjen kan lære av. Også i år ser vi at de beste prosjektene preges av godt samspill og god stemning i prosjektteamene, sier juryleder Kjersti Folvik i pressemeldingen.

– Dette omfatter blant annet at prosjektet har en dokumentert fremragende gjennomføring med hensyn til blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på sluttproduktet, legger Folvik til.

Helen & Hard

Bygget i Stavanger er tegnet av Helen & Hard og Saaha Arkitekter og er det nye hovedkontoret for SpareBank1 SR-Bank. Veidekke Entreprenør har ført opp bygget i totalentreprise, mens byggherre er Finansparken AS. Kontraktssummen, med justeringer, er på 450 millioner kroner (eks. mva). Bygget har sju etasjer over bakkenivå og tre under. Samlet areal er på 22.800 kvadratmeter. Byggestart var i

november 2016 og prosjektet stod ferdig 1. oktober i år.

Øvrige nominerte til prisen var: Powerhouse Brattørkaia, Domus Juridica, Ydalir skole og barnehage og The Twist.

Juryen består av:

Kjersti Folvik (Aspelin Ramm)

Heidi Berg (Trimble)

Per-Arne Horne (DiBK)

Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architects)

Kari Sandberg (EBA)

Arve Brekkhus (Byggeindustrien)

Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Arkitektene fra Helen & Hard, Randi Augenstein og Njål Undheim. Foto: Marie von Krogh