Aftenbladet vant pris for historien om Siw

«Gi meg litt lykke før jeg dør - historien om Siw» er skrevet av journalistene Tove Bjørnå og Thomas Ergo.

I tillegg til Siw-saken var VGs «Tindersvindleren» og Aftonbladets «Deras planet» representert.

– Jeg var veldig fornøyd bare med å komme til finalen. At vi skulle gå hen å vinne finalen, er ekstremt stort. Det tok litt tid før det gikk opp for meg, sier Bjørnå.

Saken ble publisert 8. februar og trykket over 50 sider i avisa 9. februar.

En viktig historie

Prisen ble delt ut under Schibsted Journalism Awards i Oslo. Alle mediehusene i Schibsted har anledning til å sende inn kandidater i totalt tre kategorier. I tillegg til Best storytelling konkurreres det i kategoriene Best scoop og Best innovative.

Fakta: Disse vant Schibsted journalism awards Best storytelling: Gi meg litt lykke før jeg dør (Stavanger Aftenblad) Best scoop: Tolga-saken (VG) Best innovative: Krigsskipet som krasjet og sank (VG) X

– Det er utrolig mange flinke folk fra store mediehus. At Siw-saken blir kåret til den beste historiefortellingen setter vi stor pris på. Det er ingen lystig historie, men vi mener at det er en viktig historie å fortelle. Vi er svært glade for at juryen mener det samme, sier Bjørnå.

Mens de andre finalistene spilte på flere virkemidler består Siw-saken av ord.

– Vi har ikke brukt virkemidler i saken. Bare trykte ord, sier prisvinneren.

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse skriver juryen følgende: «The winner is creating a thick texture of history, detail and life. The masterful storytelling skills are used to weave a story of great importance about a life on the fringe, and that all humans starts their lives with hope and optimism.»

Juryen trekker altså frem blant annet prisvinnernes mesterlige fortellerevner og at de gjennom dette får frem at alle mennesker starter livet med håp og optimisme.